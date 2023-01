Le panel de Genève poursuit son audience sur sa quête pour raser l’atelier historique du forgeron – Shaw Local

GENÈVE – La forge historique de Genève a obtenu une sorte de sursis mercredi, alors que la Commission de préservation historique a poursuivi l’audience publique sur une demande de rasage jusqu’au 14 mars.

La Fondation de la famille Shodeen, qui possède l’ancienne propriété Mill Race au 4 E. State St., Genève, cherche également à supprimer la désignation de monument historique de l’atelier de forgeron en calcaire datant d’environ 1843, insistant sur le fait que la structure ne peut pas être réutilisée, réaffectée ou déplacée. – et que cela coûterait trop cher de le faire.

La démolition est un dernier recours si le propriétaire n’a pas d’autre alternative – une question contestée entre David Patzelt, représentant la Shodeen Family Foundation et divers partisans de la préservation qui ont témoigné.

David Patzeit, représentant de la demande de la Shodeen Family Foundation pour la démolition d’une propriété historique située au 4 East State Street, fait des commentaires concernant la demande de démolition d’une propriété historique située au 4 East State Street lors de la réunion de la Commission de préservation historique de la ville de Genève le 18 janvier 2023 à Genève. (Karen Naess pour Shaw Local News Network)

“Il y avait des éléments manqués dans la chronologie du rapport du personnel”, a déclaré Patzelt. “Les premières étaient des propositions que nous avions obtenues d’architectes professionnels pour compléter l’étude de 50 pages et l’analyse des coûts de la réaffectation, de la réparation et de la restauration de cette structure. … Lorsque l’architecte et un ingénieur qui étaient avec le consultant ont mis le pied à l’intérieur du bâtiment, ils ont regardé autour d’eux et ont immédiatement déclaré que le bâtiment n’était pas sûr et qu’ils devaient sortir immédiatement du bâtiment.

Patzelt a également pris à partie le rapport du personnel de la ville parce qu’il a omis des parties de l’évaluation du cabinet d’architectes AltusWorks : « gravement détérioré, mauvais état, calcaire manquant, joints de mortier fissurés, joints mal scellés, instables, plus stables. … Les vestiges structurels existants du bâtiment d’origine … ne sont que marginalement stables.

Patzelt a affirmé qu’il n’y avait personne pour utiliser la structure et aucun financement pour aider.

“Nous avons probablement fait une erreur en ce sens que nous avons volontairement étayé la structure restante”, a déclaré Patzelt. “très probablement si nous n’étayions pas cette structure, nous serions probablement tous en train de regarder un tas de décombres là-bas et de parler de cette importance historique des décombres.”

Le résident John McCormick a témoigné qu’ils devraient déplacer les pierres vers un terrain de cimetière.

“C’est une suggestion”, a déclaré McCormick. “Alors vous pourriez le visiter.”

Les participants à la réunion écoutent les points concernant une demande de démolition d’une propriété historique située au 4 E. State St. fait des commentaires concernant une demande de démolition lors d’une audience de la Commission de préservation historique de Genève le 18 janvier 2023 à Genève. (Karen Naess pour Shaw Local News Network)

Mais d’autres qui ont témoigné étaient fermement du côté de la préservation : Kendra Parzen, responsable du plaidoyer pour Landmarks Illinois ; Al Watts de Preservation Partners de la Fox Valley ; le forgeron DeKalb Martin O’Connor; les Genevois Colin Campbell et Alan Leahigh; et David Armbrust, administrateur de la Wayne Historical Preservation Society.

Campbell a déclaré qu’il y avait un brasseur artisanal local qui aurait été intéressé à louer le bâtiment pour un café en plein air – mais pas pour le développer.

Leahigh a proposé d’organiser un groupe pour intensifier avec “assez d’imagination, de créativité et de ressources” pour faire pour la forge ce qui a été fait pour d’autres bâtiments historiques.

Armbrust a déclaré que la durée de vie de 180 ans du bâtiment contredit l’évaluation de 50 pages selon laquelle le bâtiment est trop détérioré pour être sauvé.

“Je vous exhorte à reconnaître la valeur de l’atelier du forgeron”, a déclaré Armbrust. « Sans un forgeron, aucune communauté n’aurait pu exister très longtemps. Le forgeron a créé des clous, des charrues, des couteaux, des pots… des ustensiles, des fers à cheval. Il était l’artisan le plus important de la société, l’homme le plus utile de tous les villages, une figure essentielle accessible à tous dans la société.

O’Connor a déclaré qu’il travaillait lui-même comme forgeron « dans un petit bâtiment en calcaire, très similaire à celui-ci, qui a également des problèmes de mortier. Je fais ça chaque semaine à DeKalb.

“J’ai également fait une démonstration de forge à la ferme Garfield sous un arbre”, a déclaré O’Connor. “Les diverses utilisations n’ont pas besoin d’inclure un toit ou une plomberie.”

Watts a déclaré que le patrimoine est la marque de Genève.

« Le patrimoine est ce qui rend Genève unique. Le patrimoine est ce qui fait de Genève une ville où il fait bon vivre. Le patrimoine est ce qui donne envie aux gens de visiter, faire du shopping et manger à Genève », a déclaré Watts. « Le patrimoine est le moteur de la croissance économique de Genève.

Parzen a déclaré que Landmarks Illinois était « catégoriquement opposé » à la dé-désignation et à la démolition de l’ancien atelier de forgeron.

“Cette forge datant d’environ 1846 est l’une des plus anciennes structures commerciales de Genève et c’est une structure importante associée à l’ère pionnière de Genève”, a déclaré Parzen.

Les ressources qui remontent aux 15 à 20 premières années du début d’une communauté sont de plus en plus rares, a déclaré Parzen.

Al Watts de Preservation Partners of the Fox Valley s’oppose à une demande de démolition d’une propriété historique située au 4 E. State St. lors d’une audience de la Commission de préservation historique de Genève le 18 janvier 2023 à Genève. (Karen Naess pour Shaw Local News Network)

« Ceux qui restent devraient être chéris pour leur capacité à raconter l’histoire des origines de la communauté, comme peu d’autres ressources peuvent le faire. Leur préservation est dans le meilleur intérêt de la communauté et la démolition devrait être un dernier recours absolu », a déclaré Parzen. “Après avoir examiné les documents et les réponses soumis par le demandeur, Landmarks Illinois n’est pas convaincu que toutes les alternatives à la démolition ont été épuisées.”

Parzen a déclaré que les organisations à but non lucratif peuvent profiter des crédits d’impôt pour la préservation grâce à des partenariats avec des entités à but lucratif en tant qu’investisseur. Le programme fédéral avec un crédit d’impôt de 20% n’a pas les mêmes limites que le programme d’État, a-t-elle déclaré.

Watts a déclaré que la préservation de la forge est une opportunité de valoriser le patrimoine genevois.

“Le demandeur a raison, qu’une réhabilitation autonome de 1,4 million de dollars est d’un coût prohibitif”, a déclaré Watts. « C’est loin d’être la seule option pour ce bâtiment. Au cours des derniers mois, des idées de crowdsourcing sur notre page Facebook pour des utilisations pratiques et abordables pour l’atelier de forgeron. Celles-ci incluent, sans s’y limiter, certaines utilisations qui pourraient être incorporées à tout ce qu’ils souhaitent construire sur leur terrain. »

Watts a déclaré que les suggestions proposées étaient qu’il s’agisse d’un abri pour kayak ou vélo, une salle communautaire, une salle de fitness, un bureau de vente, un outil de marketing pour leur propriété, une toile de fond photographique, un jardin en plein air qui ne nécessite pas de toit, un patio en plein air, une petite salle de concert en plein air, un restaurant.

“Le demandeur, en tant que propriétaire, a le droit de choisir ce qu’il souhaite pour sa propriété”, a déclaré Watts. «Lorsque leur propriété est un monument historique, elle possède un patrimoine partagé au sein de la communauté, ce qui donne au public le droit d’intervenir. C’est pourquoi la ville a une ordonnance de préservation historique avec une barre haute – mais pas insurmontable – pour approuver la démolition. d’un monument historique.

Si la commission rejette la demande du demandeur d’enlever le monument historique et de le démolir, le demandeur peut faire appel de la décision auprès du conseil municipal.