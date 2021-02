Le panel CPAC de Kevin McCarthy montre comment le GOP est devenu un culte de la personnalité de Trump

Le leader parlementaire de la minorité Kevin McCarthy prend la parole samedi à CPAC. | Joe Raedle / Getty Images

McCarthy se contente de faire l’éloge de Trump, alors que Trump envisagerait de le dénoncer de toute façon.

Si vous avez regardé la discussion en groupe samedi du chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) après avoir passé quatre mois dans le coma, vous ne penseriez pas seulement qu’il n’y a pas eu d’insurrection du 6 janvier visant à renverser la défaite électorale de l’ancien président Donald Trump. , mais que Trump a en fait remporté un deuxième mandat.

Les remarques de McCarthy en particulier – et CPAC 2021 en général – illustrent comment les doutes de l’establishment républicain à propos de Trump à la suite de l’insurrection ont été abandonnés. Et ils ont rappelé que bien que Trump ait perdu sa réélection, il reste une figure populaire, et donc puissante, du Parti républicain.

McCarthy n’a pas mis l’ancien président au centre de ses remarques, mais n’a pas tardé à faire l’éloge de Trump au début de son événement, créditant l’ancien président pour les républicains qui avaient remporté des sièges à la Chambre des représentants après les élections de novembre dernier.

« Le président Trump a travaillé sur toutes ces courses », a déclaré McCarthy, ajoutant plus tard, « même lorsque le président Trump était malade de Covid … il faisait ces rassemblements par téléphone pour chaque district, et il ferait allumer le candidat, puis il parlait, et il distribuait les votes.

« Écoutez – nous allons continuer à faire exactement ce que nous avons fait lors de la dernière élection », a déclaré McCarthy à un autre moment.

Le reste de CPAC a été similaire dans le ton. En fait, malgré le vote populaire décisif du président Joe Biden et la victoire du collège électoral sur Trump – et les efforts honteux de Trump pour renverser l’élection pendant la période de transition vers une nouvelle administration – CPAC 2021 a servi de célébration culte à l’ancien président. Aucun des rares républicains anti-Trump restants n’a été invité à prendre la parole, et aucune critique de l’ancien président n’a été brisée.

Dans ce sens, la remarque la plus révélatrice peut-être lors de la table ronde de McCarthy est venue du représentant Jim Banks (R-IN), qui, comme beaucoup de ses collègues républicains, a sauté le vote sur le projet de loi de secours Covid-19 pour qu’il puisse comparaître à CPAC.

« La figure républicaine la plus populaire au Congrès aujourd’hui est Kevin McCarthy », a déclaré Banks. «Permettez-moi de vous dire qui sont les républicains les moins populaires du parti aujourd’hui – ce sont ces très rares républicains qui veulent effacer les partisans de Donald Trump et de Donald Trump de notre parti.

Les observations de banques sur les républicains anti-Trump sont peut-être techniquement vraies, mais ce qu’il n’a pas mentionné, c’est que Trump a réduit la popularité de tous les responsables du GOP. Un article récent de Forbes d’Andrew Solender explique:

Les républicains ont les notes les plus basses [of national politicians], avec le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy en baisse de 20 points, le sénateur Ted Cruz (R-Texas) en baisse de 30 points et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, souffrant d’un énorme déficit de 44 points, avec seulement 17% de favorabilité et 61% de défavorabilité.

Néanmoins, il y a un calcul politique dans la décision de McCarthy de soutenir Trump, même après l’avoir critiqué dans les jours qui ont suivi l’insurrection.

Trump n’est peut-être pas populaire en général, mais il reste extrêmement populaire auprès de la base du GOP – un récent sondage Politico / Morning Consult a révélé que 79% des républicains considéraient Trump favorablement, tandis que McCarthy n’a reçu que 34% de soutien parmi les républicains. Et une récente étude USA Today / Suffolk University a révélé que 46% des républicains ont déclaré qu’ils quitteraient le GOP si Trump créait son propre parti politique.

C’est Trump qui peut décider du sort du GOP et des législateurs individuels, et il a clairement indiqué par le passé qu’il valorise les législateurs qui lui sont fidèles. Mais il y a aussi des indications que le niveau de loyauté dont McCarthy a montré jusqu’à présent, aussi flatteur soit-il, pourrait ne pas être suffisant pour Trump.

Trump envisagerait de dénoncer McCarthy lors de son discours à CPAC dimanche

McCarthy avait initialement des doutes sur Trump.

Au cours de la campagne présidentielle de 2016, par exemple, il a été enregistré en disant qu’il pensait que Trump était littéralement sur la liste de paie de Vladimir Poutine. Mais pendant le mandat de président de Trump, McCarthy – qui a été chef de la majorité à la Chambre jusqu’à ce que les républicains perdent la majorité à la mi-mandat de 2018, puis est devenu chef de la minorité à la Chambre – est devenu l’un des plus fervents défenseurs du Congrès de Trump.

McCarthy a concocté des arguments farfelus pour défendre Trump lors de sa première mise en accusation, notamment qu’il y a un précédent contre la destitution des présidents au cours de leur premier mandat, et est allé jusqu’à fréquenter et promouvoir l’entreprise privée de Trump. Il a fait écho aux mensonges de Trump sur l’enquête du FBI sur sa relation avec la Russie équivalant à «un coup d’État moderne» et, alors qu’il était assis à côté de Donald Trump Jr. au CPAC de l’année dernière, a cité de façon farouche les modifications de Wikipédia comme preuve que les grandes entreprises technologiques sont biaisées contre les républicains.

Même après que Trump ait perdu les élections en novembre dernier, McCarthy est allé sur Fox News et a présenté sa réponse désastreuse au coronavirus comme un exemple de «remarquable”Gouvernance. Il a défendu un appel téléphonique enregistré de Trump essayant d’intimider le secrétaire d’État géorgien pour qu’il jette sa perte là-bas comme preuve qu’il «a toujours été préoccupé par l’intégrité des élections».

Cependant, pendant un bref instant après l’insurrection meurtrière du 6 janvier que Trump a encouragée, la mélodie de McCarthy a un peu changé. Alors que McCarthy s’est joint à 146 autres républicains pour voter pour renverser les résultats des élections, le 13 janvier, il a prononcé un discours à la Chambre. en disant Trump «porte la responsabilité de l’attaque de mercredi contre le Congrès».

Mais comme il est devenu clair que la base républicaine restait fidèle à Trump, McCarthy s’est rapidement replié dans la file. Huit jours à peine après avoir déclaré que Trump «portait la responsabilité» de l’insurrection, McCarthy a déclaré fondamentalement exactement le contraire lors d’une conférence de presse.

«Je ne crois pas qu’il l’a provoqué», a déclaré McCarthy, faisant référence à l’insurrection du 6 janvier.

Mais cette volte-face remarquable n’était apparemment pas suffisante pour garder McCarthy dans les bonnes grâces de Trump. Trump est maintenant censé dire que McCarthy s’est tenu aux côtés de la présidente de la conférence républicaine de la Chambre, Liz Cheney (R-WY), même après que Cheney ait voté pour la deuxième destitution de Trump.

La scission du GOP entre la grande faction MAGA que McCarthy représente et la faction beaucoup plus petite anti-Trump dirigée par Cheney a été illustrée dans une scène mercredi, lorsque, lors d’une conférence de presse, McCarthy a déclaré à un journaliste qu’il pensait que Trump devrait s’exprimer à CPAC. Il a été immédiatement contredit par Cheney, qui se tenait derrière lui et a dit: «Je ne crois pas [Trump] devrait jouer un rôle dans l’avenir du parti. »

«Sur cette note positive, merci beaucoup», a plaisanté McCarthy, avant de s’éloigner des journalistes.

Trump serait dérangé qu’au lieu de purger Cheney du parti, McCarthy l’ait soutenue pour conserver sa position de leader dans le caucus républicain de la Chambre, ce qui a conduit à des scènes délicates comme celle de mercredi. Tara Palmeri a fourni le contexte complet dans la tranche de samedi de Politico Playbook:

Trois personnes proches de Trump dis moi qu’il mijote à nouveau KEVIN MCCARTHY. Il est devenu si fréquent que ses conseillers pensent que le leader de la minorité à la Chambre pourrait être réprimandé publiquement. C’est même après le pow-wow à Mar-a-Lago où McCarthy a tenté de rafistoler les choses après avoir dénoncé Trump pour la violence le 6 janvier. La raison du mécontentement de Trump: un Cheney enhardi. Chaque fois que Cheney critique Trump de son poste de direction en tant que républicain de la Chambre n ° 3, il a rappelé que c’était McCarthy qui avait plaidé avec sa conférence pour la garder en tant que présidente – malgré son vote pour destituer Trump. Le dernier déclencheur est survenu mercredi, lorsque Cheney a déclaré lors d’une conférence de presse que Trump ne devait pas diriger le parti pendant que McCarthy se tenait maladroitement prêt.

McCarthy en particulier, et les orateurs du CPAC en général, se sont rangés contre Cheney dans ce différend. Vendredi, le représentant Matt Gaetz (R-FL) a affirmé lors de son discours que Cheney serait hué si elle se présentait à CPAC, et il n’a pas tort. Mais que Trump envisage même de fustiger publiquement McCarthy simplement parce qu’il ne travaillera pas pour purger la poignée de républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution de Trump reflète la mesure dans laquelle le parti est devenu un culte de la personnalité – un culte qui a duré même après que le chef ait été vaincu.