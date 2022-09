Le panel CDC recommande de nouveaux boosters COVID

Un comité de médecins et d’autres experts qui conseillent les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont voté jeudi pour approuver les boosters COVID-19 mis à jour de Moderna et Pfizer-BioNTech qui ciblent les sous-variantes BA.4/BA.5 d’omicron.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, devrait signer la recommandation du comité avant la fin de la semaine – dès jeudi – ce qui rendra la recommandation officielle et lancera officiellement le Campagne COVID-19 d’automne aux États-Unis.

La Food and Drug Administration des États-Unis autorisé les deux rappels un jour plus tôt. Le vaccin de Moderna est autorisé pour les adultes de 18 ans et plus, tandis que celui de Pfizer est destiné aux personnes de 12 ans et plus. Pour être éligible à un rappel, vous devez avoir attendu au moins deux mois depuis votre dernière dose de vaccin COVID-19, qu’il s’agisse d’un vaccin primaire ou d’un rappel.

Certaines personnes, y compris celles qui ont eu le COVID-19 au cours des trois derniers mois, bénéficieront probablement d’une attente de plus de deux mois entre les doses, selon les discussions lors de la réunion consultative. Plus de détails et des recommandations individuelles sont attendus du CDC dans les prochains jours.

Pression pour obtenir de nouveaux vaccins COVID-19 qui cibler les souches plus pertinentes du virus a augmenté avant l’automne et l’hiver, alors que nous devrions nous attendre à une autre vague de cas alors que les gens passent plus de temps à l’intérieur. Dans le cadre du calendrier accéléré, la FDA a fondé son autorisation sur des données cliniques humaines sur un rappel bivalent BA.1 légèrement différent ainsi que sur des données d’études animales sur le rappel bivalent BA.4/BA.5, et non sur des essais cliniques. données sur le booster BA.4/BA/5 spécifiquement.

Une partie de la raison pour laquelle la FDA a adopté cette approche peut être que les rappels bivalents sont relativement faciles à modifier, de la même manière que nous modifions les vaccins antigrippaux chaque année, selon un tweeter du commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf.

“Les vaccins bivalents et multivalents sont très courants et la modification d’un vaccin pour inclure différentes souches virales ne nécessite souvent pas de changement d’autres ingrédients”, a déclaré Califf la semaine dernière. “La FDA possède une vaste expérience dans l’examen des changements de souche dans les vaccins, comme c’est le cas avec le vaccin annuel contre la grippe.”

Les vaccins et les rappels COVID-19 sont restés très efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès dus au COVID-19, même si leur protection contre les infections a diminué à mesure que le virus évolue. Selon les données de juin, les adultes de 50 ans et plus qui ont reçu deux doses de rappel ont été 14 fois moins susceptibles de mourir du COVID-19 que les adultes non vaccinés du même âge, et trois fois moins susceptibles de mourir que les adultes qui ont reçu un rappel.

Seulement environ 52% des adultes américains ont reçu la première dose de rappel, et un plus petit nombre a reçu la seconde, ce qui soulève des questions sur le nombre d’adultes qui opteront pour une protection maximale avec les rappels mis à jour alors que nous entrons dans la saison d’automne. Cependant, 72% des participants à une enquête qui a été partagée lors de la réunion du CDC jeudi ont déclaré qu’ils seraient ouverts à l’obtention d’un rappel mis à jour.

Lire la suite: Les tests COVID gratuits à domicile se terminent. Comment et quand les commander en ligne

Lire la suite: Moderna poursuit Pfizer pour la technologie d’ARNm utilisée dans les vaccins COVID

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.