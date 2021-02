Le panel CDC confirme le vaccin Johnson & Johnson, comme prévu

Un comité d’experts conseillers auprès des Centers for Disease Control and Prevention a voté comme prévu dimanche après-midi pour recommander la distribution du vaccin Johnson & Johnson à tous les adultes aux États-Unis.

Le panel a voté 12 en faveur du vaccin et aucun contre, avec une récusation.

Le comité a agi avec peu de débats après les présentations montrant que le vaccin protégeait à 85% contre la maladie grave de Covid-19 sur tous les sites d’essais cliniques et offrait une protection complète contre les hospitalisations et les décès.

Les experts ont souligné que le vaccin Johnson & Johnson sera plus simple à distribuer que les deux autres vaccins, qui sont fabriqués par Moderna et Pfizer avec son partenaire allemand BioNTech. Il ne nécessite qu’un seul coup au lieu de deux et peut être stocké dans des réfrigérateurs standard au lieu de congélateurs. Les professionnels de la santé ont noté qu’il pourrait être particulièrement bien adapté aux zones et cliniques éloignées ainsi qu’aux sites de vaccination de masse au volant.

Le comité a mis ces avantages en balance avec le taux d’efficacité quelque peu inférieur du tir dans les essais cliniques. Les injections de Pfizer et Moderna se sont révélées chacune environ 95% protectrices contre la maladie symptomatique de Covid, tandis que celles de Johnson & Johnson étaient 72% efficaces contre les maladies modérées à sévères dans les sites d’essai américains.

Les comparaisons directes entre les vaccins sont toutefois problématiques, car les essais ont été menés dans différents endroits à des moments différents. Par exemple, les vaccins de Pfizer et de Moderna ont été testés avant que de nouvelles variantes inquiétantes du virus n’apparaissent en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et ailleurs.

Le panneau, le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, a examiné une enquête récente montrant que, étant donné le choix entre un vaccin à deux doses aussi efficace que celui de Pfizer ou Moderna ou un vaccin à dose unique aussi efficace que celui de Johnson & Johnson, seulement 7% des répondants ont choisi Johnson & Johnson. Vingt et un pour cent ont dit qu’ils prendraient l’un ou l’autre.