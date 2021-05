Le panel CDC accepte le vaccin Pfizer pour 12-15 ans; taux de mortalité en baisse

Un comité consultatif fédéral a déclaré mercredi que le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 est sûr et efficace pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans, ouvrant la porte à son utilisation généralisée à partir de jeudi.

Le panel des Centers for Disease Control and Prevention s’est réuni pour discuter des mérites du vaccin dans ce groupe d’âge après que la Food and Drug Administration a signé lundi les vaccins. Cela a incité certaines villes à commencer à les administrer mardi, mais la recommandation des conseillers du CDC – qui devrait être adoptée par l’agence plus tard mercredi – les chiffres pour les rendre plus largement disponibles.

Les parents, les administrateurs scolaires et bien d’autres attendaient l’autorisation du vaccin pour les enfants de 12 à 15 ans, une autre étape majeure dans le processus de retour à une vie normale après plus d’un an de lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le président Joe Biden a encouragé les parents à faire vacciner leurs adolescents, en disant: « Cette nouvelle population va trouver le déploiement du vaccin rapide et efficace. »

Biden a déclaré qu’il y aurait plus de 15000 pharmacies où les enfants de 12 à 15 ans pourraient être vaccinés à partir de jeudi, et que des doses seraient également envoyées aux médecins de famille et aux pédiatres.

Tous les nouveaux vaccins de mercredi n’étaient pas positifs. La veille, des responsables de la Maison Blanche ont déclaré aux gouverneurs lors d’un appel privé que la nouvelle fourniture du vaccin à dose unique Johnson & Johnson n’était pas immédiatement disponible à la commande, a rapporté Politico, citant quatre sources qu’il n’a pas citées.

La production de vaccins de J & J a été limitée depuis son autorisation fin février – et en avril, les responsables fédéraux de la santé ont suspendu son utilisation pendant 11 jours après qu’un trouble rare de la coagulation sanguine ait été associé au tir.

►La Nepal Mountaineering Association exhorte les alpinistes qui gravissent le mont Everest à ramener leurs bouteilles d’oxygène vides afin qu’elles puissent être remplies et utilisées dans les hôpitaux qui ont désespérément besoin d’oxygène pour les patients atteints de coronavirus.

►Le Parti républicain du Nouveau-Mexique déplace sa convention de trois jours et se retire ce week-end à Amarillo, au Texas, invoquant des préoccupations concernant les restrictions relatives aux coronavirus au Nouveau-Mexique. Les rassemblements de masse au Nouveau-Mexique sont limités à 150 personnes ou moins dans la plupart des comtés.

►COVID explose dans une grande partie de l’Asie, submergeant les hôpitaux et autres établissements de santé, a averti Alexander Matheou, directeur Asie-Pacifique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Plus de personnes ont été diagnostiquées en Asie au cours des deux dernières semaines que dans les Amériques, l’Europe et l’Afrique réunies.

► La ville touristique populaire de Cancun au Mexique est aux prises avec une flambée d’infections «très préoccupante» malgré des améliorations dans la majeure partie du Mexique, a déclaré le gouverneur Carlos Joaquín.

►Le ministère de la Santé publique du Massachusetts a signalé mardi zéro décès par COVID dans l’État, 3 millions d’habitants étant désormais entièrement vaccinés.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 583000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: près de 160 millions de cas et 3,32 millions de décès. Plus de 337 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 264 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 117,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 35,4% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Voici les réponses à certaines de vos principales questions sur le vaccin Pfizer-BioNTech chez les jeunes adolescents.

Les Jeux olympiques d’été en péril alors que le Japon se débat avec les vaccinations

Plus de 300 000 personnes ont signé une pétition appelant à l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo, qui devraient commencer fin juillet. Parmi les préoccupations: seulement 1% des 126 millions d’habitants du pays ont été entièrement vaccinés. Les responsables accusent le manque de fournitures importées d’Europe, mais les pénuries de personnel ont également été un problème. Environ 7,6 millions de doses, soit plus de la moitié des doses délivrées, restent inutilisées dans les congélateurs.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, quant à lui, a provoqué la colère et la confusion en jurant à plusieurs reprises que les Jeux olympiques seront sans danger, alors même que certains hôpitaux peinent à trouver des lits pour les malades et les mourants et que l’état d’urgence a été prolongé mercredi dans d’autres endroits au Japon. .

« Des vaccins seront en fait fournis aux athlètes des pays participants, et je pense que cela contribuera matériellement à la tenue de Jeux sûrs et sécurisés », a déclaré Suga.

Un « champignon noir » mortel apparaît plus fréquemment en Inde

Une infection fongique rare mais potentiellement mortelle apparaît plus fréquemment chez les patients atteints de COVID en Inde, tandis que les cas de coronavirus grimpent à plus de 350000 par jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins. La mucormycose, également connue sous le nom de «champignon noir», est causée par un groupe de moisissures appelés mucormycètes, qui ont tendance à vivre dans le sol et la matière organique en décomposition, selon le CDC. Au cours de la dernière décennie, les médecins n’ont vu qu’une poignée de cas en Inde. Mais au cours du mois dernier, ils ont signalé des dizaines de milliers de cas, a déclaré le Dr Bhakti Hansoti, professeur agrégé au département de médecine d’urgence et de santé internationale de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

«Cela consomme beaucoup de ressources, en particulier pendant cette pandémie en ce moment en Inde, où les ressources de soins de santé sont à la limite», a-t-elle déclaré.

Les décès dus au COVID aux États-Unis atteignent leur plus bas niveau en 10 mois

Après des semaines où les États-Unis ont signalé environ 700 décès par COVID-19 par jour, le pays enregistre maintenant en moyenne environ 600 décès par jour, son plus bas nombre de décès en 10 mois. Mai est en passe d’être le mois le moins meurtrier de la pandémie depuis mars 2020. En janvier, 3 100 Américains sont morts par jour.

Les infections à coronavirus aux États-Unis ont plongé ces dernières semaines alors que la campagne de vaccination s’intensifiait. Le pays enregistre actuellement en moyenne 38 000 cas par jour, soit un peu plus de la moitié des 71 000 cas quotidiens signalés il y a moins d’un mois.

De nombreux chiots, en demande au plus fort de la pandémie, sont renvoyés

Les refuges à travers le pays ont connu un pic d’adoption d’animaux de compagnie au plus fort de la pandémie. Mais alors que les gens retournent à leurs bureaux, certains chiots sont laissés pour compte. Aron Jones, directrice exécutive de Moms and Mutts Colorado Rescue, a déclaré à USA TODAY que son organisation « ne pouvait pas sauver suffisamment de chiens pour répondre à la demande » lorsque la pandémie a commencé. Maintenant, le montant des retours a doublé ce qu’ils font normalement en un an; beaucoup d’animaux ont environ un an.

«Cela a été très difficile de trouver des personnes disposées à emmener ces bébés gigantesques», a déclaré Ashley Roberts, responsable du programme chez Lucky Dog Animal Rescue à Arlington, en Virginie. « C’est vraiment ce qu’ils sont – ce sont des bébés gigantesques qui ont besoin d’être formés. »

L’OMS avertit que la « variante préoccupante » de l’Inde pourrait être plus contagieuse

Bien que le nombre de nouveaux cas et de décès de COVID-19 dans le monde ait légèrement diminué cette semaine, l’Organisation mondiale de la santé avertit qu’il pourrait y avoir des problèmes à l’horizon. Dans un rapport hebdomadaire publié mardi, l’OMS a averti qu’une variante découverte pour la première fois en Inde pourrait être plus contagieuse que la plupart des versions du coronavirus. Bien que les effets des vaccins sur le virus triple mutant ne soient pas clairs, il existe des preuves qu’il pourrait échapper à certaines des protections fournies par les vaccins.

Le rapport a également déclaré que la variante était probablement l’un des nombreux facteurs contribuant à la vague écrasante qui a balayé l’Inde ces dernières semaines. Les soins de santé et les installations funéraires indiens ont été débordés, les hôpitaux étant régulièrement à court d’oxygène et les crématoriums fonctionnant 24 heures sur 24.

Ces 9 États mettront fin à leur participation aux programmes d’assistance chômage

Au moins neuf États ont annoncé qu’ils cesseraient de participer aux programmes fédéraux d’aide au chômage visant à atténuer les problèmes économiques engendrés par la pandémie.

Le groupe comprend l’Alabama, l’Arkansas, l’Iowa, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Dakota du Nord, la Caroline du Sud et le Tennessee, tous dirigés par des gouverneurs républicains. Certains d’entre eux ont déclaré que les pénuries de main-d’œuvre et les problèmes de main-d’œuvre menaçaient de freiner le rythme de la croissance économique. De nombreux experts républicains le blâment sur les allocations de chômage supplémentaires.

«Les familles, les entreprises et notre économie prospèrent lorsque nous nous concentrons sur des emplois significatifs et que nous nous éloignons des solutions fédérales à court terme», a déclaré Bill Lee, du Tennessee, dans un communiqué.

Apporter les vaccins aux gens: les gouverneurs partagent des histoires de réussite avec Biden

Alors que le gouvernement fédéral s’adresse aux dizaines de millions d’Américains qui n’ont pas reçu de vaccin COVID-19, offrant même un transport gratuit pour se faire vacciner, le président Joe Biden a écouté mardi une poignée de gouverneurs sur ce qui a fonctionné dans leurs États. .

Un thème commun: la commodité compte.

À cet effet, Biden a annoncé un accord avec les sociétés de covoiturage Uber et Lyft pour emmener gratuitement les personnes vers et depuis les sites de vaccination du 24 mai au 4 juillet. Biden, qui a suggéré que le CDC publierait bientôt de nouvelles directives sur ce que les personnes vaccinées peuvent faire , vise à ce que 70% des adultes du pays aient reçu au moins une dose d’ici le jour de l’indépendance.

Lors de l’appel de Biden avec les gouverneurs républicains de l’Ohio, de l’Utah et du Massachusetts, ainsi que les gouverneurs démocrates du Maine, du Minnesota et du Nouveau-Mexique, un thème récurrent était l’importance des unités mobiles, des pop-ups et des walk-ins pour rendre les coups plus. facilement disponible.

«Il sort, il essaie d’être innovant, en essayant de comprendre comment pouvons-nous le transmettre directement aux gens», a déclaré le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine, ajoutant que le vaccin à dose unique Johnson & Johnson suscitait beaucoup d’intérêt. . «Ils veulent que ce coup unique soit fait. »

Contribuant: The Associated Press.