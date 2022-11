Le panel approuve le changement de nom de la montagne du Colorado lié au massacre

DENVER (AP) – Un panel de l’État du Colorado a recommandé jeudi que le mont Evans, un sommet important près de Denver, soit renommé mont Blue Sky à la demande des tribus Cheyenne et Arapaho.

Le Colorado Geographic Naming Advisory Board a voté à l’unanimité pour le changement. Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, pèsera sur la recommandation avant une décision finale du US Board on Geographic Names.

Le vote de jeudi s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux pour lutter contre une histoire de colonialisme et d’oppression contre les Amérindiens et d’autres personnes de couleur après que les manifestations de 2020 ont appelé à une réforme de la justice raciale.

Le changement de nom proposé reconnaît que les Arapaho étaient connus sous le nom de Blue Sky People, tandis que les Cheyenne organisent une cérémonie annuelle de renouvellement de la vie appelée Blue Sky.

Le sommet de 14 264 pieds (4 348 mètres) au sud-ouest de Denver porte le nom de John Evans, le deuxième gouverneur territorial du Colorado. Evans a démissionné après un massacre par la cavalerie américaine de 1864 de plus de 200 personnes Arapaho et Cheyenne – pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées – à Sand Creek dans ce qui est maintenant le sud-est du Colorado.

Fred Mosqueda, membre de la tribu Arapaho du Sud et descendant de Sand Creek, a déclaré lors de la réunion de jeudi soir que lorsqu’il a réalisé pour la première fois que le mont Blue Sky était une alternative possible, cela « m’a frappé comme un éclair. C’était le nom parfait.

“On m’a demandé une fois, ‘Pourquoi es-tu si méchant avec le nom d’Evans?'”, se souvient-il. “Et je leur ai dit:” Donnez-moi une raison d’être gentil ou de dire quelque chose de bien. Montrez-moi une chose qu’Evans a faite et que moi, en tant qu’Arapaho, je peux célébrer. Et ils ne pouvaient pas.

Mosqueda, qui a été activement impliqué dans le processus de changement de nom du mont Evans, a déclaré qu’Evans était dans la position idéale en tant que gouverneur territorial pour donner une réserve aux tribus, mais “au lieu de cela, il a emprunté la voie du génocide”.

Polis, un démocrate, a relancé le panel de dénomination géographique de 15 membres de l’État en juillet 2020 pour faire des recommandations pour son examen avant qu’elles ne soient transmises au groupe fédéral.

L’année dernière, le panel fédéral a approuvé le changement de nom d’un autre sommet du Colorado après une femme Cheyenne qui a facilité les relations entre les colons blancs et les tribus amérindiennes au début du 19e siècle.

La montagne Mestaa’ėhehe, prononcée “mess-taw-HAY”, honore et porte le nom d’une traductrice influente, également connue sous le nom de Owl Woman, qui a servi d’intermédiaire entre les Amérindiens et les commerçants et soldats blancs dans ce qui est aujourd’hui le sud du Colorado.

La montagne située à 48 kilomètres à l’ouest de Denver était connue sous le nom de Squaw Mountain. Son changement de nom est intervenu après que la secrétaire américaine à l’Intérieur Deb Haaland, la première responsable du cabinet amérindien du pays, a officiellement déclaré « squaw » un terme péjoratif et a annoncé des mesures pour le retirer de l’utilisation du gouvernement fédéral et renommer d’autres noms de lieux péjoratifs.

Squaw, qui est dérivé de la langue algonquine, signifiait peut-être autrefois simplement « femme ». Mais au fil des générations, le mot s’est transformé en un terme misogyne et raciste pour dénigrer les femmes autochtones.

Thomas Peipert, Associated Press