Le panel ad hoc ne parvient pas à fixer la date des essais et demande à l’IOA de contacter à nouveau l’OCA pour prolonger la date limite

À peine 10 jours avant l’expiration du délai prolongé pour choisir l’équipe de lutte indienne, le panel ad hoc de l’IOA n’a encore une fois pas réussi à fixer une date pour les essais des Jeux asiatiques, laissant la fraternité de la lutte perplexe et déconcertée.

Alors que l’OCA a fixé au 15 juillet la date limite pour que toutes les nations envoient les inscriptions des athlètes par noms pour les Jeux, l’organisme continental a prolongé la date limite pour envoyer les détails de l’équipe de lutte indienne jusqu’au 22 juillet dans des « circonstances exceptionnelles ».

Cependant, malgré une semaine supplémentaire, le panel ad hoc n’a pas pu décider d’une date pour les essais après une réunion marathon lundi. Au lieu de cela, il a décidé que l’IOA devrait approcher à nouveau l’OCA pour une nouvelle prolongation.

« Nous avons demandé à la présidente de l’AIO (PT Usha) d’utiliser son bureau pour exhorter l’OCA à prolonger la date au-delà du 22 juillet », a déclaré Ashok Garg, l’un des membres du comité ad hoc, à PTI après la réunion.

« Rien d’autre n’est ressorti de la réunion. Nous espérons une réponse positive de l’OCA. Nous avons parlé à M. (Bhupender Singh) Bajwa (chef de groupe ad hoc) et il a dit qu’il écrirait la lettre à Usha », a-t-il déclaré.

« Dans le cas où l’OCA ne prolongerait pas le délai, nous tiendrons une réunion demain ou peut-être après-demain pour décider de la marche à suivre », a-t-il déclaré.

Cette décision est perçue comme une tentative de favoriser les six lutteurs protestataires qui avaient demandé du temps jusqu’en août pour se préparer.

« Il est clair que l’IOA ne pense pas à toute la communauté de lutte, mais uniquement aux six lutteurs. Il est clair que le panel ad hoc reçoit des instructions et qu’il ne travaille pas de manière indépendante », a déclaré un entraîneur, qui n’a pas souhaité être nommé.

«Ils veulent juste aider ces six personnes mais qu’en est-il des centaines de lutteurs, qui attendent des procès. N’est-ce pas une injustice envers eux, ils ont pris du poids et sont laissés dans les limbes

« Ce panel ad hoc est une imposture. Les deux entraîneurs du panel ne se comportent pas de manière impartiale. Jamais au cours de mes 20 ans de carrière, je n’ai vu une telle incertitude autour des essais », a ajouté l’entraîneur.

Les six lutteurs protestataires, dont les médaillés olympiques Bajrang Punia et Sakshi Malik et le médaillé d’or des Jeux asiatiques Vinesh Phogat, avaient demandé au ministère des Sports de prolonger la prolongation des dates des essais, en raison de l’agitation contre le chef sortant de la WFI, Brij Bhushan Sharan Singh. , ils n’étaient pas en pleine forme pour se présenter aux essais.

Le chef de l’IOA avait alors écrit à l’OCA pour prolonger la date d’envoi des inscriptions nominatives au 10 août – plus tard le 5 août. Mais l’OCA ne leur a accordé qu’un relâchement de sept jours (22 juillet).

Ce ne sera pas une affaire d’un seul combat

Un autre membre du comité ad hoc, Gian Singh, a déclaré que l’affaire d’un combat pour les six lutteurs protestataires n’était pas sur la table.

Le comité ad hoc avait proposé une proposition selon laquelle les six lutteurs protestataires devaient se présenter pour un seul combat contre les vainqueurs des épreuves dans leurs catégories respectives.

Mais à la suite d’une forte opposition des lutteurs, de leurs entraîneurs et de leurs parents concernant la « faveur » accordée aux lutteurs protestataires, le panel ad hoc a rejeté sa propre proposition.

« Si nous n’obtenons pas de réponse de l’OCA dans les prochains jours, nous annoncerons les dates des essais, qui auront lieu vers le 20 juillet », a déclaré Gian Singh.

« Il n’y aura plus de combat unique pour les six lutteurs protestataires. Ils (les lutteurs protestataires) devront également subir 3-4 combats lors des essais. Au mieux, il y aura 4 à 5 bons lutteurs dans une catégorie de poids particulière.

« Ainsi, ils (les lutteurs qui protestent) pourraient être invités à les affronter, et celui qui sortira vainqueur sera sélectionné pour les Jeux asiatiques. »

Singh a également déclaré qu’il n’y aurait pas deux épreuves distinctes pour les Jeux asiatiques et les Championnats du monde. Il a également admis que l’affaire d’un combat avait eu un « impact négatif » sur le comité ad hoc.

« L’affaire d’un combat a eu un impact négatif. Nous avons donc décidé de clore ce chapitre. Une fois que les dates des procès seront annoncées, nous parlerons aux six lutteurs protestataires », a déclaré Gian, lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient contacté les lutteurs protestataires pour qu’ils se présentent aux procès vers le 20 juillet.

« Il n’y aura qu’un seul essai pour les Championnats du monde et les Jeux asiatiques car il ne reste plus assez de temps pour organiser deux essais », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, les Jeux asiatiques ont six catégories de poids et le Mondial 10, donc les essais pour les quatre catégories de poids restantes auront lieu à une date ultérieure, mais il n’y aura pas beaucoup de temps entre les deux. Les deux procès auront lieu ce mois-ci », a-t-il ajouté.

Un autre entraîneur a dit qu’il ne comprenait pas le retard.

«Ils nuisent au sport de cette façon. Quand ils ont une extension, pourquoi veulent-ils une autre extension ? Cela nous dépasse », a déclaré l’entraîneur d’un lutteur.

