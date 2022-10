Le panel accorde plus de temps pour le rapport sur la plainte de la campagne de l’Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – La commission qui supervise les règles de financement des campagnes en Alaska a accepté lundi une demande du personnel pour plus de temps pour préparer un rapport d’enquête sur une plainte alléguant une mauvaise coordination entre la campagne du gouverneur de l’Alaska Mike Dunleavy et un groupe tiers qui soutient sa réélection.

Le coordinateur de la divulgation de la campagne pour la Commission des bureaux publics de l’Alaska, Thomas Lucas, avait demandé une prolongation de 30 jours à compter de la date à laquelle le groupe tiers, A Stronger Alaska, répond aux demandes d’informations du personnel de la commission.

Lucas, le 7 octobre, a écrit que A Stronger Alaska avait “refusé de répondre de manière adéquate” aux demandes d’informations du personnel. Richard Moses, un avocat du groupe, dans une réponse écrite a contesté la caractérisation. Moses a déclaré que A Stronger Alaska était préoccupé par «l’ampleur et la pertinence des demandes» formulées par le personnel.

La commission a ordonné lundi aux personnes visées par la plainte de rencontrer le personnel d’ici jeudi “pour déterminer quels documents seront volontairement produits” en réponse aux demandes du personnel de la commission. La commission a déclaré que ces documents devraient être fournis au plus tard le 31 octobre. S’il subsistait un désaccord sur les demandes de documents, la commission a déclaré qu’elle examinerait les requêtes liées à la découverte par le personnel.

L’élection est le 8 novembre.

Deux organisations – le groupe de recherche sur l’intérêt public de l’Alaska, une organisation de défense du public et l’Initiative 907 – ont déposé la plainte dans laquelle ils alléguaient une mauvaise coordination entre la campagne de Dunleavy et A Stronger Alaska. La plainte alléguait que Brett Huber, un ancien assistant de Dunleavy qui a géré sa campagne de 2018, a été embauché par A Stronger Alaska en tant que consultant tout en étant également répertorié comme trésorier adjoint pour la campagne de Dunleavy et alors qu’il était sous contrat avec le bureau du gouverneur pour des travaux liés à ” questions de défense de l’État ».

Huber et les avocats de la campagne Dunleavy et A Stronger Alaska ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de coordination. Huber et la campagne Dunleavy ont déclaré que c’était un oubli administratif qu’il n’avait pas été démis plus tôt en tant que trésorier adjoint.

La commission a entendu les arguments en la matière vendredi.

Becky Bohrer, L’Associated Press