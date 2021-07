Le panda roux donne naissance à un ourson au zoo de Darjeeling, une image devient virale

Les pandas roux sont des animaux timides et préfèrent la solitude à moins que ce ne soit la saison des amours. Ils sont également considérés comme l’un des animaux les plus mignons de ce monde. En plus de leur gentillesse, le miracle de l’accouchement et vous avez vous-même les moyens d’éclairer l’humeur de n’importe qui.

Des photos ont été partagées par l’agence de presse ANI sur leur page Twitter officielle, où l’on peut voir une maman panda roux et son nouveau-né. La légende nous dit que les deux sont en sécurité et en bonne santé. C’est une grande victoire pour tout le monde, car les pandas roux sont considérés comme en voie de disparition, en voie d’extinction avec un danger pour leur habitat et le changement climatique.

« Une femelle panda roux, Yeshi, a donné naissance à un ourson au parc zoologique de Padmaja Naidu Himalayan à Darjeeling », peut-on lire dans la légende. Ils ont également ajouté une citation du directeur du zoo, Dharmdeo Rai : « La mère et le petit vont bien. Il s’agit de la cinquième naissance d’un bébé panda roux cette saison.

Bengale occidental : une femelle panda roux, Yeshi, a donné naissance à un petit au parc zoologique de Padmaja Naidu Himalayan à Darjeeling « La mère et le petit se portent bien. C’est la cinquième naissance d’un petit panda roux en cette saison », déclare le directeur du zoo Dharmdeo Rai pic.twitter.com/m1wyRHJ5Mm – ANI (@ANI) 22 juillet 2021

Ces créatures passent la majeure partie de leur vie sur les arbres et dorment même en altitude et apprécient le bambou, mais contrairement à leurs frères et sœurs plus grands, elles consomment également une variété d’autres choses telles que des baies, des glands, des racines et des œufs. Ils, comme les pandas gigantesques, ont un os de poignet allongé qui agit presque comme un pouce et améliore considérablement leur adhérence.

Les pandas roux habitent dans l’Himalaya et d’autres hautes montagnes dans les forêts tempérées de haute altitude avec du bambou. Ils s’étendent du nord du Myanmar (Birmanie) aux provinces chinoises de l’ouest du Sichuan et du Yunnan. Ils peuvent également être repérés au Népal, en Inde et au Tibet dans un environnement approprié.

Les pandas roux sont facilement identifiables par leur couleur de pelage rougeâtre distinctive, qui sert de camouflage sous la canopée des sapins, avec des membres recouverts de grappes de mousse brun rougeâtre et de lichens blancs.

Leur crâne est large et rond, et ils ont un museau court avec d’énormes oreilles pointues. Leurs visages sont blancs, avec des marques de « larmes » brun rougeâtre s’étendant de leurs yeux aux coins de leurs lèvres. Ces marques peuvent s’être développées pour aider à garder la lumière hors de leurs yeux. Leurs queues ont des anneaux rouges et chamois contrastants.

