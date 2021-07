Le panda géant ne figure plus sur la liste des espèces «en danger» alors que les conditions de la faune s’améliorent – ​​le plus haut responsable chinois de la conservation

« La population de pandas à l’état sauvage est passée à environ 1 800, ce qui reflète l’amélioration de leurs conditions de vie et les efforts de la Chine pour garder leurs habitats intégrés. » Cui Shuhong, le plus haut responsable du ministère chinois de l’Environnement en charge de la conservation, a déclaré, cité par les médias chinois.

Cui a expliqué que les habitats fauniques se sont améliorés en raison du système complexe de conservation de la nature du pays.

« C’est une super nouvelle, » Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré, ajoutant que les conditions de vie d’autres espèces rares et menacées se sont également améliorées ces dernières années. Il a déclaré que les observations d’animaux comme le tigre de Sibérie et le chat de montagne chinois sont désormais plus fréquentes.

Il a été signalé que la population de pandas sauvages de Chine est passée de 1 596 à 1 864 entre 2003 et 2013, date du dernier recensement. Leur statut est passé de « en danger » à « vulnérable » sur l’échelle de menace à sept niveaux du pays.

Les niveaux sont éteints, éteints à l’état sauvage, engendrés de manière critique, en danger, vulnérables, presque en danger et non en danger.

Les médias ont cité un responsable du centre de recherche et de conservation des pandas géants dans la région du sud-ouest du Sichuan en Chine, disant que les animaux resteraient sous le plan national de protection.

L’un des symboles nationaux de la Chine, le panda géant est devenu une mascotte mondiale de la lutte contre l’extinction des animaux. L’animal figure sur le logo du Fonds mondial pour la nature (WWF), la plus grande organisation de conservation au monde.

Le WWF a déclaré sur son site Web que si la croissance de la population de pandas reste très lente, leur augmentation globale depuis la fin des années 1970 est « une vraie réussite. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !