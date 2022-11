Le panda chinois Tuan Tuan, offert à Taïwan comme symbole de l’amitié, est décédé

Commentez cette histoire Commentaire

TAIPEI, Taiwan – Tuan Tuan, l’un des deux pandas géants offerts à l’île par la Chine en 2008 comme symbole d’unité et d’amitié, est décédé samedi après-midi alors qu’il était dans un coma provoqué, ont annoncé des responsables du zoo de Taipei. Le panda mâle de 18 ans est devenu de plus en plus fragile et a subi une série de crises d’épilepsie la semaine dernière, ont déclaré des responsables du zoo lors d’une conférence de presse, sans donner de cause immédiate de décès. “A 13h48, le cœur de Tuan Tuan a cessé de battre et ne souffrira plus”, a ajouté samedi le maire de Taipei, Ko Wen-je, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

La santé déclinante de Tuan Tuan était une source de grave préoccupation pour l’équipe vétérinaire du zoo depuis le mois d’août. L’ours a eu du mal à marcher sur ses pattes arrière, ont observé les responsables, et n’a consommé que la moitié de la quantité de bambou qu’il avait mangée les mois précédents.

Les efforts pour sauver l’animal ont inspiré un rare moment de coopération entre la Chine et Taïwan ce mois-ci, lorsque Pékin a envoyé une paire d’experts en panda visiter Tuan Tuan et aider l’équipe de vétérinaires et de soigneurs quotidiens de l’ours. Dans une déclaration à l’époque, le zoo de Taipei a exprimé sa gratitude pour l’effort de collaboration – détaillant comment les responsables taïwanais avaient communiqué avec des experts du Centre chinois de conservation et de recherche pour le panda géant, dans la province du Sichuan, pour demander des conseils sur les soins à apporter au panda géant. ours.

Selon CNA, l’agence de presse officielle de Taïwan, les responsables du zoo ont mis fin à la vie de Tuan Tuan après qu’il ait subi d’autres crises ce mois-ci, soupçonnées d’être liées à une tumeur au cerveau. La durée de vie moyenne d’un panda sauvage est de 14 à 20 ans, mais il peut vivre beaucoup plus longtemps en captivité, selon le World Wildlife Fund.

Les hommages rendus au panda géant par les responsables taïwanais depuis sa mort ont reconnu son rôle symbolique dans la promotion des liens entre Taïwan et la Chine, en particulier dans les dernières semaines de sa vie.

“Tuantuan est au zoo de Taipei depuis plus de 10 ans, apportant de la joie et de bons souvenirs à de nombreux amis taïwanais”, a déclaré le Conseil des affaires continentales de Taïwan dans un communiqué après sa mort. “Une meilleure compréhension aidera les échanges inter-détroit.”

Pendant des décennies au moins – certains remontent à la dynastie Tang au 7ème siècle – Pékin a pratiqué la «diplomatie du panda», offrant les ours noirs et blancs à d’autres nations, notamment les États-Unis, l’Union soviétique, Hong Kong et la Corée du Nord. Initialement, alors qu’une forme de Taïwan refusait les pandas proposés par Pékin de peur que les animaux ne fonctionnent comme un outil de propagande pour le gouvernement du continent. En 2008 cependant, après un changement de gouvernement, la position a été inversée et Taipei a accepté Tuan Tuan et Yuan Yuan, qui sont nés à deux jours d’intervalle. Les ours sont devenus des célébrités instantanées, provoquant des reportages sur la “pandamanie”.

Les relations entre la Chine et l’île, qui a un gouvernement indépendant et démocratiquement élu, se sont considérablement détériorées au cours des 14 années qui ont suivi.

Après l’élection de la pro-indépendance Tsai Ing-wen à la présidence de Taïwan en 2016, la Chine a durci son approche envers l’île, coupant la communication officielle avec le gouvernement taïwanais et mettant fin à des années de collaboration inter-détroit qui, espéraient les responsables de Pékin, conduiraient à l’unification et qui Les responsables de Taipei pensaient que cela éviterait le conflit.

Les tensions se sont encore aggravées au cours de l’année écoulée. En août, Nancy Pelosi (D-Californie) s’est rendue sur l’île et a rencontré Tsai, devenant ainsi la première présidente de la Chambre à se rendre à Taïwan depuis 1997. Les dirigeants chinois ont qualifié cela de violation des droits territoriaux et de provocation délibérée. En réponse, Pékin a lancé des exercices militaires autour de l’île qui, selon les responsables taïwanais, équivalaient à un “blocus maritime et aérien”. Les avions militaires chinois ignorent désormais la ligne médiane du détroit, une frontière non officielle que les deux parties ont largement respectée pendant des décennies. L’escalade a incité de nombreux Taïwanais à dire qu’ils craignaient que l’armée chinoise ne lance une invasion à grande échelle de l’île.