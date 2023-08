Le Panama va lancer un nouveau plan pour freiner le flux massif de migrants traversant une jungle dangereuse

Cette année, au moins 300 000 migrants ont traversé Darien Gap, au Panama, l’une des jungles les plus dangereuses au monde.

La Colombie, pays voisin, n’a pas tenu ses promesses de réprimer les réseaux de passeurs qui font passer les migrants par le canal du Panama.

Le gouvernement panaméen prévoit de lancer prochainement « Darien est une jungle, pas une route », une campagne visant à freiner l’arrivée de migrants dans le pays.

Le gouvernement du Panama a annoncé jeudi qu’il lancerait une nouvelle campagne pour endiguer le flux de migrants à travers le dangereux Darien Gap, recouvert de jungle, après que les passages ont atteint 300 000 jusqu’à présent cette année.

En comparaison, moins de 250 000 migrants ont traversé la frontière sur l’ensemble de l’année 2022.

Le plan, intitulé « Darien est une jungle, pas une route », sera lancé la semaine prochaine, ont indiqué les responsables, mais ils pouvaient à peine cacher leur frustration face à l’incapacité de la Colombie voisine à empêcher les migrants de venir vers la frontière sans route entre les deux pays.

« Malgré tous les efforts, les réunions avec les autres pays concernés n’ont pas réussi à arrêter (le flux de migrants) », a déclaré le ministre panaméen de la Sécurité, Juan Manuel Pino, lors d’une conférence de presse.

Les responsables ont déclaré que les déplacements massifs de migrants à travers la brèche – qui se situent désormais entre 2 500 et 3 000 par jour – ont pollué et endommagé la jungle, tout en exposant les populations à des risques et à des violations de leurs droits.

Samira Gozaine, la plus haute responsable de l’immigration du Panama, a déclaré « ne me dites pas que la frontière ne peut pas être fermée », ajoutant « c’est possible, même si cela prendrait des mesures ».

En avril, les États-Unis, le Panama et la Colombie ont convenu de tenter de réprimer les réseaux de passeurs qui font passer les migrants par la brèche.

Mais plus tôt ce mois-ci, Gozaine a déclaré qu’il y avait un manque de partage d’informations et d’action commune de la part de la Colombie.

« Au lieu de s’améliorer, la situation a empiré, malgré les négociations avec la Colombie », a déclaré Gozaine. « Il n’y a eu aucun accord, aucun partage d’informations, ni aucun effort qui pourrait aider le Panama à gérer le flux non réglementé, qui a considérablement augmenté ces derniers jours. »

« Malheureusement, nous n’avons pu parvenir à aucun accord avec la Colombie, qui continue de nous envoyer sans discernement non seulement des personnes d’autres pays, mais aussi des Colombiens », a-t-elle ajouté.

Il n’y a eu aucune réaction immédiate de la part du gouvernement colombien.

Les Nations Unies prévoient que si le rythme se maintient, jusqu’à 400 000 personnes pourraient franchir le cap d’ici la fin de l’année.

Les migrants d’Amérique du Sud – principalement des Vénézuéliens – utilisent le Darien Gap pour voyager par voie terrestre à travers l’Amérique centrale et se diriger vers la frontière sud-ouest des États-Unis. Mais un nombre croissant de personnes originaires d’autres pays, notamment d’Afrique et d’Asie, se rendent également en Amérique du Sud pour profiter de cette lacune.