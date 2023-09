Le Panama va augmenter les expulsions et s’efforcer d’arrêter les passages de Darien Gap | Actualités migratoires

Le Panama, pays d’Amérique centrale, a annoncé de nouvelles mesures pour réprimer les migrants et les demandeurs d’asile entrant dans le pays, alors qu’un nombre record de personnes tentent de traverser l’inhospitalier Darien Gap.

Vendredi, les autorités panaméennes ont annoncé qu’elles augmenteraient les expulsions, construiraient de nouvelles installations dans les zones frontalières et augmenteraient les exigences imposées aux étrangers en quête de séjours de courte durée.

« Nous allons augmenter ces expulsions afin que l’impact nécessaire se fasse sentir », a déclaré vendredi la directrice de l’Autorité nationale de l’immigration, Samira Gozaine.

Elle a expliqué que le président Laurentino Cortizo avait autorisé l’utilisation d’avions charters pour contribuer à l’augmentation prévue des vols d’expulsion. Gozaine a également déclaré que son agence gouvernementale collaborerait avec le ministère de la Sécurité pour multiplier par deux les expulsions de personnes ayant un casier judiciaire.

De plus, le Panama réduira la durée maximale de séjour touristique de 90 jours à 15 jours. Les visiteurs devront démontrer qu’ils disposent d’au moins 1 000 $ de fonds, contre 500 $ auparavant.

Gozaine a ajouté que ces exigences ne s’appliqueraient pas à toutes les nationalités.

Pendant des années, les pays d’Amérique centrale ont intensifié leurs efforts de contrôle de l’immigration, souvent à la demande des États-Unis, érigeant de nouveaux obstacles pour le flux constant de personnes qui se dirigent vers le nord.

Le voyage est semé de violence, avec des zones comme Darien Gap sous le contrôle de réseaux criminels et de groupes armés.

Bande de jungle épaisse reliant la Colombie et le Panama, cette brèche est réputée pour ses blessures et ses morts. Non seulement les migrants et les demandeurs d’asile sont confrontés aux menaces des organisations criminelles, mais le terrain est si périlleux qu’il était autrefois considéré comme infranchissable, avec ses montagnes escarpées, ses rivières tumultueuses et ses forêts enchevêtrées.

Les données officielles montrent que plus de 350 000 personnes ont déjà emprunté le Darien Gap en 2023.

Ce nombre a déjà dépassé le précédent record de 250 000 en 2022, et les Nations Unies s’attendent à ce que ce total atteigne 400 000 cette année, un niveau sans précédent.

En avril, les États-Unis ont annoncé un accord avec le Panama et la Colombie pour « mettre fin » à la migration via le Darien Gap. Cet accord prévoyait une période de 60 jours pour des opérations de répression accrues, ainsi que des efforts pour s’attaquer aux « causes profondes » de la migration dans la région, telles que la pauvreté et l’instabilité politique.

Pourtant, des personnes originaires de pays comme Haïti, le Venezuela et l’Afghanistan continuent de risquer leur vie en traversant le fossé, en l’absence de voies légales accessibles vers des pays comme les États-Unis.

Les groupes de défense des droits des migrants ont critiqué les efforts accrus de contrôle de l’immigration, arguant qu’ils poussent les migrants et les demandeurs d’asile à entreprendre des voyages toujours plus dangereux pour éviter les autorités.

Beaucoup de ceux qui font le voyage vers le nord, ajoutent-ils, fuient la violence ou l’extrême pauvreté dans leur pays d’origine. Selon l’ONU, une personne sur cinq ayant bravé le Darien Gap cette année est enfants.