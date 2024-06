Le Panama se prépare à relocaliser les résidents autochtones d’une île menacée par la montée des eaux

GARDI SUGDUB, Panama (AP) — Sur une petite île au large de la côte caraïbe du Panama, environ 300 familles emballent leurs affaires en prévision d’un changement radical. Des générations de Gunas qui ont grandi à Gardi Sugdub dans une vie dédiée à la mer et au tourisme l’échangeront la semaine prochaine contre la terre ferme du continent.

Ils y vont volontairement – ​​en quelque sorte.

Les Gunas de Gardi Sugdub sont la première des 63 communautés situées le long des côtes caribéennes et pacifiques du Panama que les responsables gouvernementaux et les scientifiques s’attendent à devoir déménager en raison de l’élévation du niveau de la mer au cours des prochaines décennies.

Récemment, les habitants autochtones de l’île ont ramé ou barboté avec des moteurs hors-bord pour pêcher. Les enfants, certains en uniforme et d’autres vêtus de textiles locaux colorés appelés « molas », bavardaient alors qu’ils se précipitaient dans le dédale de rues étroites et poussiéreuses pour se rendre à l’école.

« Nous sommes un peu tristes, car nous allons laisser derrière nous les maisons que nous avons connues toute notre vie, la relation avec la mer, où nous pêchons, où nous nous baignons et où viennent les touristes, mais la mer coule. l’île petit à petit », a déclaré Nadín Morales, 24 ans, qui se prépare à déménager avec sa mère, son oncle et son petit ami.

MONTRE: Une tribu autochtone de Louisiane met en lumière les défis de la relocalisation motivée par le climat

Gardi Sugdub est l’une des quelque 50 îles peuplées de l’archipel du territoire de Guna Yala. Il ne mesure qu’environ 400 mètres (366 mètres) de long et 150 mètres (137 mètres) de large. Vu d’en haut, c’est à peu près un ovale épineux entouré de dizaines de petits quais où les résidents amarrent leurs bateaux.

Chaque année, surtout lorsque les vents violents soulèvent la mer en novembre et décembre, l’eau remplit les rues et pénètre dans les maisons. Le changement climatique entraîne non seulement une élévation du niveau de la mer, mais il réchauffe également les océans et provoque ainsi des tempêtes plus violentes.

Les Gunas ont essayé de renforcer le bord de l’île avec des rochers, des pilotis et du corail, mais l’eau de mer continue d’affluer.

« Dernièrement, j’ai constaté que le changement climatique avait un impact majeur », a déclaré Morales. « Maintenant, la marée atteint un niveau jamais atteint auparavant et la chaleur est insupportable. »

Le gouvernement autonome des Guna a décidé il y a vingt ans qu’il fallait envisager de quitter l’île, mais à l’époque, c’était parce que l’île devenait trop peuplée. Les effets du changement climatique ont accéléré cette réflexion, a déclaré Evelio López, un enseignant de 61 ans sur l’île.

Il envisage de déménager avec des proches vers le nouveau site sur le continent que le gouvernement a développé pour un coût de 12 millions de dollars. Les maisons en béton sont situées sur un quadrillage de rues pavées creusées dans la jungle tropicale luxuriante à un peu plus de 2 kilomètres du port, où un trajet en bateau de huit minutes les amène à Gardi Sugdub.

Quitter l’île est « un grand défi, car plus de 200 ans de notre culture vient de la mer, donc quitter cette île signifie beaucoup de choses », a déclaré López. « Laissons la mer, les activités économiques que nous avons sur l’île, et maintenant nous allons être sur la terre ferme, dans la forêt. Nous allons voir quel sera le résultat à long terme. »

Steven Paton, directeur du programme de surveillance physique de la Smithsonian Institution au Panama, a déclaré que cette décision « est une conséquence directe du changement climatique à travers l’augmentation du niveau de la mer ».

« Les îles ne sont en moyenne qu’à un demi-mètre au-dessus du niveau de la mer, et à mesure que ce niveau augmente, tôt ou tard les Gunas vont devoir abandonner presque sûrement toutes les îles d’ici la fin du siècle ou avant. »

« Toutes les côtes du monde sont affectées par cette situation à des rythmes différents », a déclaré Paton.

Les habitants d’une petite communauté côtière du Mexique ont déménagé à l’intérieur des terres l’année dernière après que les tempêtes ont continué à emporter leurs maisons. Les gouvernements sont contraints d’agir, depuis la ville lagunaire italienne de Venise jusqu’aux communautés côtières de Nouvelle-Zélande.

MONTRE: Un programme thaïlandais vise à réunir les familles séparées par la migration provoquée par le changement climatique

Une étude récente réalisée par la direction du changement climatique du ministère de l’Environnement du Panama, avec le soutien d’universités du Panama et d’Espagne, estime que d’ici 2050, le Panama perdrait environ 2,01 % de son territoire côtier à cause de l’augmentation du niveau de la mer.

Le Panama estime qu’il en coûtera environ 1,2 milliard de dollars pour déplacer les quelque 38 000 habitants qui seront confrontés à la montée du niveau de la mer à court et moyen terme, a déclaré Ligia Castro, directrice du changement climatique au ministère de l’Environnement.

À Gardi Sugdub, les femmes qui confectionnent les molas richement brodées portées par les femmes Guna les accrochent devant leur maison une fois terminées, essayant d’attirer l’attention des touristes en visite.

L’île et d’autres îles le long de la côte bénéficient depuis des années d’un tourisme permanent.

Braucilio de la Ossa, secrétaire adjoint de Carti, le port en face de Gardi Sugdub, a déclaré qu’il envisageait de déménager avec sa femme, sa fille, sa belle-sœur et sa belle-mère. Certains proches de sa femme resteront sur l’île.

Il a déclaré que le plus grand défi pour ceux qui déménagent serait de changer de mode de vie en passant de la mer à l’intérieur des terres, même si la distance est relativement petite.

« Maintenant qu’ils seront dans la forêt, leur façon de vivre sera différente », a-t-il déclaré.

Juan Zamorano a rapporté de Panama City.