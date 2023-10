Le Panama et le Costa Rica ont annoncé un plan visant à transporter rapidement des milliers de migrants via le Panama jusqu’à la frontière costaricaine, alors que les pays continuent de faire face à une augmentation constante du nombre de migrants traversant la jungle de Darien Gap.

Le Panama estime que 420 700 migrants ont traversé le Gap depuis la Colombie vers le Panama jusqu’à présent cette année, ce qui laisse présager que ce nombre pour l’ensemble de l’année dépassera le demi-million.

LA JUNGLE DU DARIEN, UNE ROUTE DANGEREUSE POUR LES MIGRANTS, DEVIENT PLUS ACCESSIBLE ALORS QUE LE PANAMA VOIT UNE AUGMENTATION DES ARRIVÉES

Les opérations de contrebande à l’échelle industrielle en Colombie ont désormais réduit la traversée dangereuse à un peu plus de deux jours pour les marcheurs les plus forts. Le service de bus accéléré au Panama réduira probablement encore le temps nécessaire aux migrants pour atteindre la frontière américaine, désormais à environ deux semaines et demie.

Le Panama espère que le nouveau plan perturbera les réseaux de passeurs qui font payer les migrants pour traverser le pays, ainsi que réduira la surpopulation dans les camps d’accueil du Panama où les migrants restent une fois qu’ils quittent le sentier Darien Gap.

Le Panama va accélérer les déportations dans un contexte de migration record à travers le traître DARIEN GAP

Le Service national de l’immigration du Panama a déclaré que 30 bus avaient transporté mardi un groupe de près de 1 600 migrants du Panama vers un centre de migrants costaricain à Corredores, juste à l’intérieur du Costa Rica.

En avril, les États-Unis, le Panama et la Colombie ont annoncé une campagne visant à ralentir la migration à travers la jungle du Darien, mais le nombre de migrants n’a fait qu’augmenter, obligeant l’administration Biden à rechercher d’autres options.

La majorité des migrants viennent du Venezuela, tandis que d’autres viennent d’Équateur, de Colombie et d’Haïti.