Le Panama dit que plus de migrants traversent Darien Gap cette déchirure

PANAMA CITY (AP) – Le ministre panaméen de la Sécurité a déclaré mercredi que le nombre de migrants traversant le dangereux Darien Gap avait considérablement augmenté.

Juan Manuel Pino a déclaré que jusqu’à présent cette année, 46 415 migrants ont été enregistrés, contre 26 216 détectés au cours de la même période de 2021.

Cette année-là, 133 000 migrants au total sont passés par le Panama, ce qui laisse penser que le total de cette année sera encore plus élevé. La majorité des migrants en 2021 étaient originaires d’Haïti, tandis que les autorités estiment que le groupe le plus important cette année sont des Vénézuéliens.

Le gouvernement du Panama a approuvé un financement de 4,9 millions de dollars pour nourrir les migrants.

Le Darien Gap, sans route et recouvert de jungle, s’étend entre la Colombie et le Panama. En proie aux animaux sauvages, aux rivières gonflées, au terrain accidenté et aux voleurs, la brèche fait de nombreuses victimes.

The Associated Press