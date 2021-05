Le PAM renforce son aide au Liban alors que la crise économique s’aggrave

Avec un gouvernement à court d’argent, l’aide étrangère est devenue essentielle. Le Programme alimentaire mondial a déclaré qu’il soutenait 195 000 personnes supplémentaires, contre un peu plus de 100 000, en offrant de l’argent pour aider à faire face à l’inflation et à l’augmentation des prix alimentaires. L’agence des Nations Unies offre environ 200 000 livres libanaises par famille et par mois – l’équivalent de 15 dollars sur le marché noir.