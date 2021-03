On sait que des mutations génétiques spécifiques provoquent l’hérédité de la thalassémie, une maladie génétique dévastatrice qui, dans sa forme la plus bénigne, offre une certaine protection contre le paludisme. Bien que nous sachions que les gènes du paludisme étaient historiquement (et actuellement) importants en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, l’origine exacte du paludisme reste inconnue. Mais les preuves recueillies à partir d’un fossile vieux de 7000 ans d’un site archéologique de chasseurs-cueilleurs du Vietnam suggèrent la présence de thalassémie; des milliers d’années avant que la région ne passe à l’agriculture.

Le paludisme est l’une des maladies les plus meurtrières causant un million de décès chaque année dans le monde. Alors que de nombreuses recherches sont en cours sur les moyens de réduire la menace véhiculée par les moustiques et de l’éradiquer à l’avenir, une équipe de scientifiques néo-zélandais a décidé de se pencher sur le passé. Selon leurs recherches, la maladie infecte les humains depuis plus de 7000 ans, bien plus tôt qu’on ne le pensait. L’étude réalisée au Département d’anatomie de l’Université d’Otago a été publiée dans Rapports scientifiques .

