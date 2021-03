Le paludisme est notoirement difficile à vacciner. Une nouvelle technologie de vaccin pourrait changer cela.

En 2019, le premier vaccin antipaludique au monde a été lancé. Mais l’efficacité est faible. Les nouvelles technologies peuvent-elles améliorer les choses? | Brian Ongoro / AFP via Getty Images

Il y a encore un long chemin à parcourir, mais les vaccins à ARN pourraient aider à lutter contre le paludisme.

Si vous deviez désigner une maladie infectieuse comme «la pire du monde», le paludisme serait probablement l’un des principaux candidats. Chaque année, il tue plus de 400 000 personnes, dont la plupart sont des enfants. Il y a eu des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme – avant la pandémie de Covid-19, deux décennies de travail de santé publique avaient fait chuter les taux de mortalité de moitié – mais il reste encore un long chemin à parcourir.

Une voie pour enfin prendre le dessus dans la lutte contre le paludisme? Vaccination à l’ARN, en utilisant certains des mêmes principes que les vaccins contre les coronavirus Moderna et Pfizer / BioNTech. Au cours des cinq dernières années, les chercheurs s’efforcent d’apporter des vaccins à ARN dans la lutte contre le paludisme. En 2018, une équipe de la Yale School of Medicine a publié des premiers résultats prometteurs suggérant que leur approche de vaccin à ARN était prometteuse – chez la souris. Le mois dernier, un brevet a été approuvé pour leur approche.

Ce qui rend les nouveaux développements sur les vaccins antipaludiques particulièrement intéressants, c’est que le paludisme est incroyablement difficile à vacciner. La maladie est transmise par les piqûres de moustiques et causée par un parasite, généralement P. falciparum, et le parasite a une variété de tactiques pour échapper au système immunitaire. Pour de nombreuses maladies, une fois qu’une personne les a vaincues, elle ne les attrapera plus jamais; ce n’est pas vrai pour le paludisme – il est possible de l’attraper encore et encore.

Malgré des décennies de recherche, un seul vaccin antipaludique à ce jour a réussi. Son efficacité est assez faible – peut-être environ 30 pour cent – et nécessite une série de quatre injections, ce qui en fait un défi à administrer dans les zones rurales pauvres où le paludisme frappe souvent le plus.

La plupart des vaccins utilisent un agent pathogène mort ou inactivé. Les vaccins à ARN fonctionnent différemment: ils injectent les instructions d’ARN que nos cellules utilisent pour produire des protéines. Les cellules produisent ensuite les protéines elles-mêmes et développent une réponse immunitaire à partir de là.

Il y a des raisons de penser que l’approche ARN pourrait produire une immunité plus durable contre une maladie comme le paludisme. Lorsque l’approche a été essayée sur un modèle de souris par l’équipe de la Yale School of Medicine, les résultats préliminaires semblaient bons. L’étape suivante concerne les essais cliniques sur l’homme, peut-être à l’Université d’Oxford, où le vaccin est en cours d’évaluation et dont le programme de lutte contre le paludisme comprend des essais de provocation chez l’homme avec des volontaires pour tester l’efficacité du vaccin.

Nous ne devrions pas célébrer prématurément. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent mal tourner, à partir d’un vaccin trouvé efficace chez la souris pour sauver des centaines de milliers de vies chaque année. Mais parce que le paludisme cause tellement de mal, aborder un vaccin antipaludique sous de nombreux angles différents – même en sachant que la plupart d’entre eux ne fonctionneront pas – en vaut la peine. Un vaccin candidat prometteur est une très bonne nouvelle, même si nous devons être conscients qu’il y a un long chemin à parcourir.

Pourquoi le paludisme est-il si difficile à vacciner contre

Le paludisme est causé par un parasite qui est transporté dans les moustiques, et les humains sont infectés lorsque les moustiques les piquent.

La maladie provoque de la fièvre et des frissons et, dans les cas graves, une anémie, des convulsions et des problèmes respiratoires. Les adultes en bonne santé se rétablissent généralement, mais le paludisme est dévastateur pour ceux dont le système immunitaire est plus faible, en particulier les jeunes enfants et les femmes enceintes. Le paludisme est l’une des principales causes de fausses couches, de mortinaissances et de décès d’enfants dans le monde.

Dans les pays riches, le paludisme a été en grande partie éradiqué au milieu du XXe siècle grâce à la pulvérisation massive d’insecticides, y compris ceux comme le DDT qui ont été interdits depuis en raison de leurs conséquences écologiques. Mais de nombreux pays pauvres souffrent encore de paludisme endémique et la gamme des moustiques paludéens s’élargit en raison du changement climatique.

Des mesures comme les moustiquaires imprégnées d’insecticide sont raisonnablement efficaces contre le paludisme, mais personne ne peut passer tout son temps sous une moustiquaire, et avec le temps, nous devons développer des insecticides auxquels les moustiques ne résistent pas. Traiter des populations entières avec des médicaments antipaludiques prophylactiques fonctionne également assez bien, mais c’est coûteux et difficile pour les jeunes enfants les plus à risque. Alors que les décès dus au paludisme diminuaient depuis des décennies, ce déclin s’est arrêté ces dernières années.



Notre monde en données



La maladie pose depuis longtemps un défi pour les fabricants de vaccins. Il est plus difficile de se faire vacciner que de nombreuses autres maladies pour lesquelles la vaccination a abouti à d’énormes succès en matière de santé publique. Une des principales raisons est qu’elle est causée par un parasite et non par un virus ou une bactérie. Le parasite tente de désactiver les défenses du système immunitaire de diverses manières. Nous sommes toujours en train d’apprendre exactement comment cela fonctionne – divers gènes qui contribuent ont été identifiés, et les scientifiques ont trouvé des moyens de perturber le fonctionnement normal du système immunitaire par le parasite – mais il reste encore plus à apprendre.

Une chose est claire: avoir contracté le paludisme une fois ne vous rend pas immunisé à vie. Et apprendre au système immunitaire à combattre le paludisme, comme les vaccins doivent le faire, est très difficile.

Il n’y a qu’un seul vaccin approuvé pour le paludisme – RTS, S, qui a été déployé pour la première fois au Malawi en 2019. Dans les essais cliniques, le vaccin a évité environ 40 pour cent des cas de paludisme – et seulement 30 pour cent des cas les plus graves. Après trois ans, l’efficacité diminue encore.

C’est beaucoup, bien inférieur au taux de réussite des vaccins pour la plupart des autres maladies de la petite enfance. Le vaccin contre la rougeole, en comparaison, est efficace à 97% et le vaccin contre la varicelle prévient 85% des cas et près de 100% des cas graves.

Mais même une réduction de 30% peut faire une grande différence, donc ces résultats étaient suffisants pour suggérer que RTS, S devrait être déployé à grande échelle car, comme l’ont dit les auteurs d’un essai clinique massif de 2015, «un moyen supplémentaire de lutter contre le paludisme pendant que la prochaine génération de vaccins antipaludiques est en cours de développement».

Un vaccin à ARN contre le paludisme

Voici combien de vaccins traditionnels fonctionnent: vous êtes exposé à une version de l’agent de la maladie, morte ou affaiblie, de sorte qu’elle ne peut pas vous rendre très malade. Votre corps le combat avec succès, renforçant l’immunité.

L’année dernière – et la pandémie de Covid-19 – a permis à une nouvelle approche des vaccins d’éclater dans la sensibilisation du public. Les vaccins Pfizer et Moderna qui se sont avérés si efficaces contre Covid-19 utilisent de l’ARN – les instructions que nos cellules utilisent pour produire des protéines. Au lieu de vous injecter un virus mort, les vaccins à ARNm injectent un ensemble d’instructions pour les propres cellules du corps. Le corps suit les instructions et imprime les protéines clés – puis monte une réponse immunitaire à ces protéines inconnues. C’est l’innovation sur laquelle repose le nouveau vaccin antipaludique (avec une légère différence; plus à ce sujet ci-dessous).

Dans le cas du paludisme, un vaccin à ARN pourrait présenter des avantages significatifs par rapport aux approches vaccinales conventionnelles. Donner à quelqu’un le paludisme ne lui donne pas une très bonne immunité contre le paludisme, à cause des façons dont le parasite interfère avec notre système immunitaire, et en particulier avec les cellules immunitaires qui nous aident à «nous souvenir» des infections passées et à y répondre.

Mais avec un vaccin à ARN, il est possible de faire quelque chose de beaucoup plus précis: déterminer exactement à quelles protéines nous voulons entraîner le système immunitaire à répondre, et injecter uniquement celles-ci, espérons-le d’une manière qui crée une mémoire immunitaire durable.

Le vaccin antipaludique en cours de développement par le groupe de la Yale School of Medicine est ce qu’on appelle une plateforme d’ARN auto-amplifiante (saRNA). La façon dont un vaccin saRNA fonctionne, ce qui est injecté n’est pas seulement des instructions pour fabriquer la protéine à laquelle nous voulons exposer le système immunitaire, mais aussi des instructions pour fabriquer davantage le vaccin lui-même. Cela présente certains avantages par rapport à la plate-forme d’ARNm utilisée pour les vaccins contre le coronavirus.

D’une part, il devrait être facile de fabriquer des millions de doses – chaque personne n’a besoin que d’une très petite dose, car elle se répliquera sur le site vacciné, et la même chose qui la fera répliquer dans les cellules injectées facilitent la réplication en laboratoire et pour la production commerciale.

Deuxièmement, il ne devrait pas avoir les exigences de la chaîne du froid des vaccins à ARNm. Le co-inventeur Richard Bucala à Yale m’a dit qu’il devrait être possible de conserver le vaccin dans un réfrigérateur normal (contrairement aux vaccins Moderna et Pfizer – une nouvelle recherche suggère qu’ils peuvent être stockés à court terme dans des congélateurs et les congélateurs ultra-froids ne sont nécessaires. pour le stockage à long terme, mais même cela pose de grands défis logistiques dans les pays en développement.)

En 2018, l’équipe a essayé cette approche dans un modèle murin du paludisme et a trouvé des résultats impressionnants. Depuis, ils se sont associés pour poursuivre leurs études avec l’Université d’Oxford.

À l’époque, la recherche n’a pas fait grand bruit. Mais lorsque leur brevet a été délivré en février, il a gagné beaucoup plus de publicité.

«Ce travail dure depuis quatre ou cinq ans», m’a dit Bucala. «Cependant, les exigences de la pandémie ont permis aux organismes de réglementation et au public d’accepter beaucoup plus l’ARN.»

Maintenant que les vaccins à ARNm sont aux yeux du public, les chercheurs sont enthousiasmés par leurs applications pour tous les problèmes, de la grippe saisonnière au cancer – et il y a beaucoup plus d’intérêt public pour une recherche comme celle-ci.

Je veux marcher un peu sur la corde raide ici et tempérer cette excitation sans y jeter entièrement de l’eau froide. Les vaccins à ARN sont vraiment, vraiment cool. Des approches comme celle-ci sont prometteuses, et les résultats dans les modèles de souris sont parmi les meilleurs résultats dans les modèles de souris que j’ai vus.

Mais beaucoup de choses sur l’immunité ne se transfèrent pas aussi bien que nous le souhaiterions des modèles de souris aux personnes. Et les vaccins saRNA pour les humains n’ont encore été développés avec succès nulle part. Comme Derek Lowe l’a dit dans le magazine Science, «C’est une longue chance, mais c’est une bonne chose à essayer.»

Un vaccin hautement efficace contre le paludisme est probablement encore loin, avec de nombreux obstacles techniques énormes à venir – et dans le monde frustrant de la pharmacologie, aucun résultat de souris ne vaut la peine de miser trop de confiance. Mais essayer de nombreuses approches différentes est la façon dont nous finirons par vaincre le paludisme, même si beaucoup d’entre elles tomberont. Ce projet mérite des tonnes d’investissements et de travaux supplémentaires, et j’espère qu’il réussira.