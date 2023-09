Le « palpitant » Penticton Dragonboat Festival fait sensation ce week-end

Environ 2 000 coureurs sont attendus ce week-end au 22e festival annuel de bateaux-dragons de Penticton.

Les courses de sprint de 500 mètres se déroulent directement sur la plage de sable, avec une nouvelle course commençant toutes les 11 minutes les samedi et dimanche 9 et 10 septembre.

Les spectateurs auront une vue dégagée sur des dizaines de courses et pourront participer à l’émouvante cérémonie des survivantes du cancer du sein dimanche matin.

« Nous avons 76 équipes qui viennent ici. Les courses sont passionnantes à regarder. Nous sommes ravis que le festival commence », a déclaré l’organisateur du festival Don Mulhall. « Nous sommes en fait plus grands qu’Ironman et à peu près de la même taille que Gran fondo, mais les gens ne s’en rendent pas compte parce que nous n’empruntons aucune route et sommes nichés au bord du lac Skaha.

« Nous aimerions voir plus de spectateurs. C’est un grand festival et les courses sont passionnantes, courtes et rapides et vous pouvez les voir depuis la plage. Il n’y a pas mieux que ça.

En plus des courses palpitantes, il y aura un marché de vendeurs, des food trucks et un jardin de boissons à déguster dans le parc du lac Skaha.

Des équipes de bateaux-dragons d’aussi loin que Calgary, Squamish et l’île de Vancouver s’affrontent aux côtés d’un grand nombre de concurrents de l’Okanagan.

La cérémonie du cancer du sein, à laquelle neuf bateaux-dragons survivants du cancer du sein devraient s’arrêter sur la plage et y participer, déposant des œillets roses dans l’eau, aura lieu à 11 heures. La cérémonie est suivie de courses de bateaux contre le cancer du sein.

Mulhall est entraîneur du bateau Survivorship de Penticton depuis de nombreuses années.

Il entraîne également les Peach City Dragons, une équipe mixte locale qui se bat pour la première place en finale. Il entraîne également l’équipe senior des Golden Dragons.

L’une des équipes qu’il est le plus fier d’entraîner est les Flying Dragons, une équipe locale ayant une déficience intellectuelle.

« Je les entraîne depuis six ans et ils attendent samedi depuis longtemps. Non seulement ils participent à une compétition à 9 heures du matin, mais ils deviennent ensuite nos bénévoles pour la journée, aidant à charger et décharger les bateaux », a-t-il déclaré.

« Ils se tapent dans la main et remercient toute la journée. L’un des pères m’a dit : « Mon fils a plus d’interactions positives un jour que toute l’année. »

Si le temps le permet, ils espèrent organiser la Greatest Steering Fun Race samedi vers 15h30. Vingt équipes se sont inscrites au sprint 500 où elles pagayent à reculons et doivent ensuite passer par les bouées.

Au total, il y a environ 300 bateaux-dragons locaux, ce qui est « plutôt bien pour une petite ville », a déclaré Mulhall.

Ceux à surveiller lors des finales des courses féminines sont Skaha Thunder, 22 et Sync, a-t-il ajouté.

Les courses commencent vers 8h00 et 15h30 les deux jours.

