Le paléogénéticien suédois Svante Paabo remporte le prix Nobel de médecine

Le paléogénéticien suédois Svante Paabo, qui a séquencé le génome de l’homme de Néandertal et découvert l’hominine inconnue Denisova, a remporté lundi le prix Nobel de médecine.

“En révélant les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des hominines éteintes, ses découvertes fournissent la base pour explorer ce qui nous rend uniquement humains”, a déclaré le comité Nobel.

Paabo a découvert que le transfert de gènes s’était produit de ces hominines maintenant éteintes à Homo sapiens.

“Cet ancien flux de gènes vers les humains d’aujourd’hui a une pertinence physiologique aujourd’hui, affectant par exemple la façon dont notre système immunitaire réagit aux infections”, a déclaré le jury.

Paabo, 67 ans, qui remporte la somme de 10 millions de couronnes suédoises (901 500 $), recevra le prix du roi Carl XVI Gustaf lors d’une cérémonie officielle à Stockholm le 10 décembre, l’anniversaire de la mort en 1896 du scientifique Alfred Nobel qui a créé les prix dans ses dernières volontés et son testament.

L’année dernière, le prix de la médecine a été décerné au couple américain David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs découvertes sur les récepteurs de la température et du toucher, qui ont été utilisés pour développer des traitements pour un large éventail de maladies et d’affections, y compris la douleur chronique.

La saison Nobel se poursuit cette semaine avec l’annonce des lauréats du prix de physique mardi et du prix de chimie mercredi.

Ils seront suivis des très attendus prix de Littérature jeudi et de la Paix vendredi.

Parmi les lauréats potentiels du prix de la paix figurent la Cour pénale internationale, chargée d’enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine, le dissident russe emprisonné Alexei Navalny et la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg.

Le prix d’économie s’achève le lundi 10 octobre.