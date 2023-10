Le Palau De La Música De València joue à nouveau ce jeudi après quatre ans de fermeture | Divertissement | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Le Palau de la Música de València connaîtra ce jeudi 5 octobre l’un de ses jours les plus spéciaux en réouvrant au public, après quatre ans de fermeture et sans activité musicale dans ses salles. La maire de València, María José Catalá, accompagnée du conseiller à la Culture José Luis Moreno et du directeur du Palau, Vicente Llimerá, présidera le concert d’ouverture, qui débutera à 19h30 dans la Sala Iturbi et sera interprété par l’Orchestre de Valence. Auparavant, à partir de six heures de l’après-midi, la réouverture sera précédée de plusieurs actes musicaux et chorégraphiques dans différents espaces de l’auditorium valencien, mettant en vedette des musiciens et danseurs valenciens.

L’Orchestre de Valence, qui revient à la Sala Iturbi après quatre ans de voyage dans d’autres lieux comme Les Arts, Teatro Principal, Almudín ou Rambleta, présentera le traditionnel concert commémoratif à l’occasion de la Journée de la Communauté Valencienne, qui sera dirigé par le maestro valencien Álvaro Albiach, et dans lequel on se souviendra de la figure du maestro José Serrano, à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance. La soprano Maite Alberola et la mezzo-soprano Sandra Ferrández seront les voix qui interpréteront les différentes romances et chansons du répertoire.



Attente avant la réouverture du Palau de la Música. Mairie de Valence

Ainsi, dans ce concert dédié aux abonnés et aux Amis du Palau, le public pourra entendre le Fantaisie sur motifs Serrano de Ricardo Lamote de Grignon ; la romance Des filles qui vendent des fleurs des Diamants de la Couronne de Francisco Asenjo Barbieri, ainsi que du Maestro Serrano Qu’importe s’il ne vient pas ? des Oeillets, Scène et farruca de l’Âme de Dieu, chanson vénitienne extrait du Chariot du Soleil et de la récupération de la chanson Le valencienavec des arrangements de Ramón Ahulló.

Dans la seconde partie, vous pourrez entendre une sélection d’airs du célèbre opéra Carmen de Georges Bizet et des Danzas de Galanta rythmées et folkloriques de Zoltan Kodály. Le programme se terminera par l’hymne de la Communauté valencienne composé par José Serrano, sur des paroles de Maximiliano Thous, puis, dans les jardins du Palau, un feu d’artifice aura lieu.

Concerts

Ainsi, l’activité reprend au Palau de la Música, qui se poursuivra le lendemain, vendredi 6 octobre, avec la répétition du même programme que ce jeudi, sans les activités précédentes, et qui sera dédiée au citoyenneté.

Plus tard, dimanche 8, ce sera l’Orchestre Symphonique Municipal qui donnera un autre concert commémoratif du 9 octobre, en compagnie des dolçainers Xavier Ricart et Cristina Martí, du ténor Vicente Ombuena et de la Colla Mosaic du Conservatoire Municipal José Iturbi, sous la direction la mise en scène de Miquel Rodrigo i Tamarit. Le public pourra écouter des œuvres de Pascual Villaplana, Ferrer Ferran, Asins Arbó et Murillo.

L’anticipation de la réouverture fait salle comble pour les premiers concerts

L’attente générée par la réouverture du Palau de la Música s’est manifestée par le fait que, en pratiquement deux jours, les billets pour les deux premiers concerts programmés par l’Orchestre de Valence et celui de l’Orchestre Symphonique Municipal ont été vendus. . . Concrètement, 5 350 personnes assisteront à ces concerts qui commémorent la Journée de la Communauté valencienne.