Les assistants du palais de BUCKINGHAM semblaient avoir été pris au dépourvu par l’annonce du bébé de Meghan Markle et du prince Harry, les félicitant sur Twitter trois heures après la publication de la nouvelle.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé la naissance de leur fille Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, qui partage le surnom de la famille de la reine, dimanche à 17 heures GMT.

Le prince Harry et Meghan Markle, photographiés le jour de leur mariage, ont annoncé hier la nouvelle de leur nouvelle arrivée Crédit : PA

Mais il semble que les assistants du palais n’aient pas été prévenus à l’avance de l’annonce, l’équipe des médias sociaux de la famille royale ayant mis trois heures pour accuser réception de la nouvelle sur Twitter.

Un message partagé à 20 heures sur le compte officiel de la famille royale disait : « Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour la naissance de Lilibet Diana !

« La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle. »

Une heure plus tôt – et deux heures après que Meghan et Harry ont confirmé qu’ils avaient accueilli leur petite fille – la firme a partagé une sélection de photos de la princesse Anne dans le Dorset.

La famille royale a partagé une sélection de photos de la princesse Anne avant de féliciter le couple sur Twitter Crédit : La famille royale/Twitter

Ils ont partagé les images deux heures après que Meghan et Harry ont annoncé la naissance de leur petite fille Crédit : Twitter

Le message, moins remarquable que la naissance du bébé de Meghan et Harry, disait : « Cette semaine, SAR la princesse royale, colonel en chef du Royal Corps of Signals, s’est rendue dans le Dorset pour célébrer le premier anniversaire du 13e Régiment de transmissions. «

Des sources suggèrent que les responsables du palais ont été exclus de la boucle – et ne l’ont découvert qu’à 17 heures avec le reste du monde.

Ce n’est qu’à 18h34 – plus d’une heure et demie après l’annonce de Meghan et Harry – que la famille royale a publié une déclaration de bonne volonté sur la bonne nouvelle.

« La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse de Sussex », a déclaré un porte-parole.

Les responsables du palais de Buckingham ignoraient que le bébé était né jusqu’à ce que l’annonce soit faite à 17 heures sur les réseaux sociaux, selon Mail.

Le palais a refusé de discuter du moment où la reine a été informée de l’arrivée en toute sécurité de son dernier arrière-petit-enfant – ou si elle a été informée du nom de Lili.

La duchesse de Sussex, 39 ans, a accouché vendredi à 11 h 40, heure locale, dans un hôpital situé à dix minutes de route de leur manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie.

Le bébé pesait 7 lb 1 oz.

Les trois ménages royaux ont publié des photos des Sussex sur leurs réseaux sociaux avec des messages de félicitations à 20 heures.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont tweeté : « Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili.

« Félicitations à Harry, Meghan et Archie. »

Le prince Charles et Camilla ont écrit en même temps : « Félicitations à Harry, Meghan et Archie pour l’arrivée de bébé Lilibet Diana.

« Je leur souhaite à tous bonne chance en cette période spéciale. »