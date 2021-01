Un manoir de LUXE lié à Vladimir Poutine a été retiré des cartes russes, le FSB suggérant que l’Occident espionnait son « palais » controversé sur la côte de la mer Noire.

Une retraite de chasse et de pêche de 87 millions de livres sterling au bord de la rivière Yenisei en Sibérie était auparavant visible sur les cartes en ligne de Yandex.

Mais il a récemment disparu des cartes de ce moteur de recherche russe dans une prétendue tentative de « cacher » son existence, selon des rapports aujourd’hui.

Le trou de boulon sibérien en bois fortement gardé dans la région de Krasnoïarsk reste visible sur Google Maps.

La révélation intervient alors que le service de contre-espionnage du FSB a affirmé que l’OTAN avait espionné la zone autour du palais Gelendzhik de 1 milliard de livres sterling près de la mer Noire.

L’ennemi emprisonné de Poutine, Alexei Navalny, en révélant le luxe à couper le souffle du palais, a également affirmé qu’il avait son propre poste frontière russe et était couvert par une zone d’exclusion aérienne stricte.

Poutine a nié que le palais soit à son nom mais, malgré cela, le FSB a maintenant semblé reconnaître qu’il faisait l’objet d’espionnage par les fantômes de l’OTAN dans le ciel.

La zone d’exclusion aérienne a été créée en raison de « l’intensification des activités de renseignement d’un certain nombre d’États voisins, y compris ceux appartenant au bloc de l’OTAN », explique-t-il dans un communiqué aux médias de RBC.

Il avait été mis en place l’été dernier dans l’intérêt de la sécurité aux frontières, selon le FSB.

L’intérêt occidental était centré sur le poste frontière du FSB à Gelendzhik, a-t-il été déclaré, sans donner plus de détails.

L’escapade forestière séparée en Sibérie – quatre fuseaux horaires à l’est de Moscou et avec un domaine de 680 acres – serait utilisée par Poutine, 68 ans, et son proche associé et ancien collègue du KGB Igor Sechin, 60 ans, qui dirige maintenant le géant pétrolier de Rosneft qui construit le complexe, mais était auparavant un haut fonctionnaire du Kremlin.

Le manoir aurait une superficie de 32 300 pieds carrés avec un héliport et une chapelle, ainsi que son propre troupeau de cerfs Maral.

«Les gardes de sécurité sur les bateaux à moteur expulsent les pêcheurs indésirables des« eaux territoriales », faisant référence aux« grandes personnes »pêchant dans la zone privée», a déclaré un rapport des médias TSUR révélant l’existence du manoir.

Le Yenisei est le cinquième plus long fleuve du monde.

« Le chef de Rosneft adore la chasse, le chef de l’Etat Vladimir Poutine préfère la pêche », indique le rapport original sur le complexe.

«Tout est prêt pour cela sur le rivage de Yenisei.»

Le domaine – officiellement une installation de sports et de loisirs – est protégé par quatre points de contrôle de sécurité avec chacun 11 gardes.

«On ne sait pas pourquoi un complexe sportif et récréatif aurait besoin de telles mesures», a déclaré TSUR.

Mais il était clair que Poutine n’aurait «pas besoin de se soucier de la sécurité» en visitant la datcha (maison de campagne) lointaine.

Le Service fédéral de sécurité a nié les allégations selon lesquelles il gardait le palais Gelendzhik.

Les allégations ont été faites dans un film – Le Palais de Poutine – réalisé par Navalny et publié par son équipe après son arrestation dimanche dernier.

Navalny a été arrêté alors qu’il rentrait d’Allemagne en Russie, où il a passé cinq mois à se rétablir après avoir été empoisonné avec l’agent neurotoxique Novichok lors d’une tentative d’assassinat qui, selon lui, a été ordonnée par le Kremlin.

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de villes de Russie pour demander la libération de Navalny, tandis que des dizaines de millions de personnes ont regardé le film en ligne.

Poutine a été interrogé lundi sur le film par un étudiant de 20 ans, Danil Chemezov, lors d’une téléconférence pour marquer la journée annuelle des étudiants du pays.

Poutine a déclaré à propos des allégations de Navalny concernant le palais de la mer Noire avec un boudoir de narguilé équipé pour la pole dance: «Rien de ce qui y est répertorié comme étant ma propriété n’appartient à moi ou à mes proches, et ne l’a jamais fait.

Il a admis qu’il n’avait pas regardé le film de Navalny en raison d’un «manque de temps», mais a déclaré qu’il avait «feuilleté les sélections vidéo que mes collaborateurs m’ont apportées».

Navalny «lavait le cerveau» des Russes, a-t-il affirmé.

Le chef de l’opposition emprisonné a affirmé que le palais avait été financé à leur insu par les contribuables russes.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que le Kremlin savait que les propriétaires du palais étaient mais n’avaient pas le droit de révéler leurs noms.