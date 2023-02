Le palais de Suryagarh, lieu de mariage de Kiara Advani-Sidharth Malhotra, s’illumine alors que les célébrations commencent

Sidharth Malhotra et Kiara Advani, l’un des couples les plus aimés de la ville B, se marieront le 7 février. Les festivités précédant le mariage battent leur plein au palais Suryagarh à Jaisalmer.

Des célébrités telles que Shahid Kapoor, Mira Rajput, Karan Johar, Juhi Chawla, Isha Ambani, Manisha Malhotra et d’autres ont été aperçues en train d’arriver sur les lieux. Lundi, plusieurs vidéos pap ont circulé en ligne dans lesquelles le lieu du mariage est magnifiquement éclairé de lumières roses. Parallèlement à cela, on peut également entendre des morceaux énergiques jouer à l’intérieur du lieu du mariage. Bien que les paparazzi n’aient pas pu repérer les mariés, ces photos sont un délice et une confirmation qu’un mariage est bel et bien en cours.





Le duo n’a pas annoncé officiellement la nouvelle de leur mariage. Découvrez ces photos du lieu: Plus tôt, plusieurs rapports suggéraient que Sidharth et Kiara devaient se marier le 6 février. Cependant, les fans doivent maintenant attendre un peu plus longtemps. Selon une source proche du couple, le mariage le plus attendu a été reporté d’une journée. Les co-stars de Shershaah échangeront leurs vœux le 7 février, c’est-à-dire mardi.

Bien que le couple n’ait pas parlé aux médias, le frère et la mère du marié ont dit à papa qu’ils étaient “excités”. Selon les rapports, l’événement sangeet aura lieu près du patio du coucher du soleil lundi soir. La cérémonie du duo a été organisée dans la zone entre les havelis le matin du 7 février, mardi. Sidharth et Kiara n’ont jamais parlé ouvertement de leur relation bien qu’ils ne l’aient pas niée. Si l’on en croit les rapports, les deux ont commencé à se fréquenter lors de la réalisation de leur film de 2021 Shershaah, basé sur la vie du martyr Vikram Batra. Le film a été un succès et les fans ont adoré leur chimie. (Avec les entrées de l’ANI)

