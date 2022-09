Le palais de Buckingham va “concevoir un plan” pour protéger le roi Charles contre “la couronne”, selon un expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Buckingham Palace est déterminé à protéger la réputation du roi Charles au milieu de la dramatisation “exploiteuse” de Netflix de son mariage amer et de son divorce avec la princesse Diana.

Samedi, le géant du streaming a annoncé que la saison 5 de sa série “The Crown”, lauréate d’un Emmy, sera lancée le 9 novembre. Alors que les scénaristes et les producteurs sont restés discrets sur les événements réels que la série explorera, le casting a donné des indices aux fans.

Dominic West jouera le prince Charles, Elizabeth Debicki incarnera Diana et Olivia Williams assumera le rôle de Camilla Parker Bowles, qui est maintenant la reine consort. Khalid Abdallas incarne Dodi Al-Fayed, décédé dans l’accident de Paris avec Diana, et Salim Daw joue Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi. Imelda Staunton jouera la reine Elizabeth II pour la première fois.

La cinquième saison couvrira les années 1990 lorsque Charles et Diana se sont séparés. Dans un clip, un bulletin d’information est entendu disant: “Il y a un tollé en Grande-Bretagne après que le prince Charles ait dévoilé son âme à la nation, mais la princesse de Galles a éclipsé son mari en parlant de son mariage, de sa vie et de son avenir.” Cela fait allusion à l’interview de Diana en 1995 avec “Panorama” où elle a déclaré qu’elle avait dit “nous étions trois dans ce mariage”. Il faisait référence à la relation de Charles avec Camilla.

C’était aussi l’époque où le prince Andrew et sa femme Sarah Ferguson l’ont appelé.

“Je crois comprendre que le palais a conçu un plan pour combattre toute désinformation ou fiction avec des faits”, a déclaré Kinsey Schofield, expert royal et animateur du podcast “To Di For”, à Fox News Digital. « Attendez-vous à ce que les amis du roi Charles et de la reine consort Camilla parlent en leur nom. Attendez-vous à voir une poussée de tous les documentaires auxquels le couple a participé pour refaire surface. Attendez-vous à ce qu’un flot de livres du roi Charles arrive sur les étagères. Je ne crois pas que je dis ça… de nouvelles interviews avec le couple. Quelque chose que nous n’avons jamais vu de la part de la reine.

Un ami du roi a déclaré au Telegraph que Netflix n’aurait “aucun scrupule à saper la réputation des gens”. La source anonyme a également qualifié l’émission d ‘”exploiteuse”.

“Ce que les gens oublient, c’est qu’il y a de vrais êtres humains et de vraies vies au cœur de tout cela”, a expliqué la source au média.

Le clip de la saison à venir présente également un journaliste décrivant la rupture du mariage de Diana et Charles comme une “guerre totale”. Une source du palais a déclaré au point de vente qu’avec Charles et Camilla étant désormais roi et reine consort, les téléspectateurs auront “plus d’occasions de comparer les vraies personnes avec la fiction qu’ils voient dans” The Crown “”.

“Dans le passé, ils n’avaient pas autant de couverture, donc dans ce sens, il était plus difficile pour les gens de pouvoir comparer et contraster le drame avec la réalité”, a ajouté la source.

Une source royale de haut rang a souligné que “The Crown” est “un drame et non un documentaire”.

Un porte-parole du roi Charles, 73 ans, a déclaré à Fox News Digital “aucun commentaire”.

Pourtant, Schofield soupçonne que le palais trouvera un moyen de répondre à la réaction du public – et à tout contrecoup qui l’accompagne.

“Le palais veut rendre” la vérité “plus disponible et accessible que jamais, donc si quelqu’un commence à rechercher son histoire au-delà de” The Crown “de Netflix, il la trouvera instantanément”, a déclaré Schofield. “Vous pourriez voir une nouvelle poursuite pour ajouter un avertissement de fiction à chaque épisode de” The Crown “. Netflix a déjà dit qu’il ne le ferait pas, mais les relations publiques autour d’une telle campagne soulignent intentionnellement qu’il s’agit d’une œuvre de fiction.”

Bien que les courtisans du palais attendent avec impatience, Schofield a déclaré qu’elle n’était pas sûre que la saison 5 “sera une réflexion négative sur le roi Charles”.

“Dominic West joue le prince de l’époque et est en quelque sorte un ami de Charles”, a-t-elle souligné. “Dominic est bénévole pour l’association caritative The Prince’s Trust depuis des années. De plus, l’une des amies les plus proches de la princesse Diana a cessé de travailler comme consultante pour l’émission cette saison et a demandé que son nom soit retiré de tout ce qui était associé à “The Crown”. Elle n’aimait pas la direction que prenait la série avec le personnage de Diana. Beaucoup de mystère entoure la saison 5 de “The Crown”.”

Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital que la première de la saison 5 est un mauvais moment pour la famille royale car la reine est décédée le 8 septembre à 96 ans.

“Les années 1990 ont été le point le plus bas de l’histoire moderne de la monarchie”, a déclaré Felton Spence. “Avec la fascination du public pour la famille royale à son plus haut niveau, l’inquiétude est que la frontière floue entre la fiction et la réalité de cet excellent spectacle puisse rappeler au public la tourmente des années 90. La saison 5 arrive à un moment malheureux pour la famille alors qu’elle essaie de superviser de manière transparente sa plus grande transition au cours des 70 dernières années.”

“Dominic West joue le roi actuel pendant la pire période de ses relations personnelles et de sa réputation aux yeux du public”, a-t-elle partagé. “Dominic West est phénoménal dans son métier. Il est bien connu pour jouer des personnages plutôt antipathiques dans bon nombre de ses rôles.”

L’ancien attaché de presse royal Dickie Arbiter a précédemment qualifié “The Crown” de “travail de hache” sur Charles et Diana. Arbiter a également accusé la série de “pousser à l’extrême la licence dramatique”. Le frère de Diana, Charles Spencer, a également déclaré que l’émission devrait comporter un avis indiquant que “ce n’est pas vrai, mais il est basé sur des événements réels”.

“Je crains que les gens ne pensent que c’est l’évangile et que c’est injuste”, a-t-il déclaré à la chaîne ITV.

Le co-fondateur de True Royalty TV, Nick Bullen, qui travaille avec Charles depuis près d’une décennie, a déclaré à Fox News Digital que “The Crown” est “une parodie” basée sur des inexactitudes.

“Je pense vraiment que c’est un peu une parodie à mon avis”, a-t-il déclaré en 2020. “La fabrication est assez incroyable. Regardez, il est clair que c’est basé sur de vraies personnes et certains de ces événements se sont produits, mais les écarts entre les deux ne sont pas basé sur des faits. Je pense que c’est pourquoi tant de gens ont été choqués par cela et même le ministre britannique de la Culture demandait un avertissement. Je pense que les gens doivent comprendre que c’est du drame. Une grande partie de ce que vous avez vu ne s’est probablement jamais produit.

Bullen a déclaré que plusieurs sources travaillant dans la maison royale lui avaient dit qu’elles étaient “vraiment consternées” par la façon dont Charles était représenté. Il a souligné que le palais avait dû restreindre les commentaires sur son compte Twitter après que de nombreux utilisateurs aient commencé à publier des commentaires abusifs.

En 2020, Netflix a rejeté les appels du secrétaire britannique à la Culture, Oliver Dowden, pour ajouter une clause de non-responsabilité à la série indiquant qu’il s’agit d’une œuvre de fiction. Le géant du streaming a déclaré que l’émission était présentée dans un contexte suffisant.

“Nous avons toujours présenté” The Crown “comme un drame – et nous sommes convaincus que nos membres comprennent qu’il s’agit d’une œuvre de fiction largement basée sur des événements historiques”, selon un communiqué publié par Netflix.

“En conséquence, nous n’avons pas l’intention – et ne voyons pas la nécessité – d’ajouter une clause de non-responsabilité”, a-t-il ajouté.

Le créateur de “The Crown”, Peter Morgan, a défendu son travail, affirmant qu’il était soigneusement étudié et vrai dans son esprit. Lors d’une discussion en 2017, Morgan a déclaré: “Vous devez parfois abandonner l’exactitude, mais vous ne devez jamais abandonner la vérité”.

Il a fallu des années à de nombreux Britanniques pour pardonner à Charles, dont l’infidélité reconnue et les liens de longue date avec Camilla ont torpillé son mariage avec Diana, connue sous le nom de “la princesse du peuple”. La jeune mère glamour des princes William et Harry est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997, cinq ans après sa séparation désordonnée et publique de Charles.

Mais l’humeur du public s’est adoucie depuis que Charles a épousé Camilla en 2005. Elle a assumé des rôles dans plus de 100 organisations caritatives, se concentrant sur un large éventail de questions, notamment la promotion de l’alphabétisation, le soutien aux victimes de violence domestique et l’aide aux personnes âgées.

Avec un style terre-à-terre et un sens de l’humour, le joueur de 75 ans a finalement conquis de nombreux Britanniques. Sa chaleur a adouci l’image étouffante de Charles et l’a fait paraître plus détendu, sinon plus heureux, alors qu’il visitait des lieux de culte, dévoilait des plaques et attendait sa chance de régner.

Charles a longtemps fait savoir qu’il voulait que Camilla soit connue comme reine. En février de cette année, sa mère a déclaré que c’était son “souhait sincère” que Camilla soit connue sous le nom de “reine consort” lorsque son fils lui succéderait.

Ashley Papa de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.