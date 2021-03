Le palais de Buckingham, «  profondément préoccupé  », examine les allégations d’intimidation de la duchesse de Sussex

Le palais de Buckingham a déclaré mercredi qu’il était « profondément préoccupé » par les allégations d’intimidation faites contre Meghan, la duchesse de Sussex, et qu’il les examinera plus en détail.

Les allégations ont été faites dans un article du journal Times mercredi avant une interview que le duc et la duchesse de Sussex ont filmée aux États-Unis avec Oprah Winfrey.

Dans une déclaration inhabituelle pour la monarchie britannique, le palais a réagi à la nouvelle des allégations, selon laquelle une plainte de harcèlement contre des assistants avait été déposée en octobre 2018 alors que l’ancienne actrice américaine vivait toujours avec la famille royale britannique.

Selon le journal, la plainte a été déposée au palais par Jason Knauf, le secrétaire à la communication du couple à l’époque, quelques mois après le mariage très médiatisé de Meghan avec le prince Harry, petit-fils du monarque régnant, la reine Elizabeth II.

‘Attristé’

« Nous sommes clairement très préoccupés par les allégations du Times à la suite des déclarations faites par d’anciens membres du personnel du duc et de la duchesse de Sussex », a déclaré le palais dans un communiqué.

« En conséquence, notre équipe RH examinera les circonstances décrites dans l’article. Les membres du personnel impliqués à l’époque, y compris ceux qui ont quitté le foyer, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées », a-t-il ajouté.

«La maison royale a mis en place une politique de dignité au travail depuis un certain nombre d’années et ne tolère pas et ne tolérera pas l’intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail.»

S’exprimant par l’intermédiaire d’un porte-parole, Meghan, 39 ans, a déclaré qu’elle était « attristée » par les accusations de harcèlement, qui ont été révélées quelques jours avant une interview potentiellement préjudiciable à la couronne.

La duchesse de Sussex est « attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a elle-même été victime d’intimidation et est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des douleurs et des traumatismes », a déclaré son porte-parole.

« Elle est déterminée à poursuivre son travail de promotion de la compassion dans le monde et continuera de s’efforcer de montrer l’exemple pour faire ce qui est bien et faire ce qui est bien », a-t-il ajouté.

Les avocats du couple ont déclaré au Times que le journal était « utilisé par Buckingham Palace pour colporter une histoire complètement fausse » avant la diffusion prévue le 7 mars de l’interview de Harry et Meghan par la star de la télévision américaine Oprah Winfrey.

‘L’histoire se répète’

L’interview est très attendue au Royaume-Uni, où la presse et les experts royaux sont à l’affût d’éventuelles révélations du couple, qui n’avait pas caché son malaise au sein de la famille royale avant de s’en retirer en 2020.

Selon des extraits déjà diffusés, le prince Harry a expliqué que sa «grande inquiétude était que l’histoire se répète», faisant apparemment référence à la mort de sa mère Diana tuée en 1997 dans un accident à Paris alors qu’elle tentait d’échapper aux paparazzi qui la poursuivaient.

Invoquant la pression médiatique et un désir d’indépendance, le couple s’est retiré de ses fonctions royales en avril 2020 et a déménagé aux États-Unis.

S’installer en Californie avec son épouse, le prince Harry, 36 ans, sixième dans l’ordre de succession à la couronne britannique, a dénoncé à plusieurs reprises la pression des médias sur le couple.

Le couple a depuis signé des contrats avec Netflix et Spotify afin de devenir financièrement indépendant.

L’entretien télévisé avec Winfrey intervient à un moment difficile pour la reine Elizabeth II, dont le mari, le prince Philip, 99 ans, est hospitalisé depuis plus de deux semaines pour une infection.

Il a récemment été transféré dans un autre hôpital de Londres et selon sa belle-fille Camilla, son état « s’améliore légèrement ».

Il « souffre parfois », a ajouté la duchesse de Cornouailles et épouse du prince héritier Charles, ajoutant: « Nous gardons les doigts croisés ».