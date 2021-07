Le palais de Buckingham ouvrira pour la première fois des pique-niques et des visites autoguidées avec des Britanniques capables de visiter de magnifiques jardins

Le palais de BUCKINGHAM ouvre ses portes pour la première fois afin que les visiteurs puissent pique-niquer dans les magnifiques jardins et participer à des visites autoguidées.

Les jardins vont ouvrir pour la première fois vendredi, la vente de billets s’envolant alors que les Britanniques passionnés veulent avoir un aperçu.

🔵 Lisez notre blog en direct sur la famille royale pour les dernières mises à jour

Le palais ouvre ses portes pour la première fois au public Crédit : PA

Une nouvelle collection de gourmandises est proposée aux visiteurs Crédit : PA

Des billets supplémentaires ont été mis à disposition pour des dates en juillet et jusqu’en septembre pour répondre à la demande.

Les membres du public doivent réserver à l’avance pour avoir accès aux vastes jardins et profiter d’un pique-nique à la maison de la reine à Londres avec des amis.

Ils peuvent également organiser à l’avance des visites guidées dans le sud-ouest du jardin, qui comprennent la roseraie, le pavillon d’été et la prairie de fleurs sauvages.

Le jardin a la frontière herbacée de 156 mètres, l’avenue Horse Chestnut, des platanes plantés par et nommés d’après la reine Victoria et le prince Albert, et des vues sur l’île et ses ruches à travers le lac de 3,5 acres.

Les gens ont été accueillis pour la première fois dans le magnifique parc jeudi pour un photo-call avant son ouverture officielle demain.

Les invités à l’événement ont été photographiés en train de préparer des pique-niques lavosh devant le palais pendant que d’autres appréciaient le paysage et se promenaient l’après-midi.

Les visites seront mises à la disposition de tous ceux qui réservent les visites Crédit : PA

Les visiteurs pourront accéder aux jardins du palais dès vendredi Crédit : PA

Les familles peuvent accéder aux talkies quotidiens par les services aux visiteurs et les sentiers dans le cadre de la visite générale, avec des activités artistiques et artisanales disponibles pour les enfants les lundis de juillet et août à partir du 19 juillet.

Le jardin sera ouvert cinq jours par semaine, sauf les mardis et mercredis, du 9 juillet au 19 septembre et les billets coûteront 16,50 £ aux clients enthousiastes, tandis que les visites guidées coûteront 6,50 £ supplémentaires pour les adultes.

Deux jours de Fête de la Famille ont également été mis en place les 26 et 30 août dans le cadre de visites familiales animées par les gardiens autour des jardins.

Le Royal Collection Trust a lancé une toute nouvelle gamme de produits inspirés des pique-niques estivaux pour accompagner l’ouverture.

Ils présentent un design inspiré des cérémonies royales et des fleurs d’été, et comprendront une couverture de pique-nique, un sac à sandwich, des serviettes en coton et une bouteille d’eau réutilisable.

Des motifs de corgis, de cupcakes, de calèches, de papillons, de fleurs et de soldats en tuniques rouges et chapeaux en peau d’ours font partie du sac à sandwich, au prix de 7,95 £.

On dit que la reine aime être « impliquée » dans les activités du jardin Crédit : PA

Deux journées Family Festival ont également été mises en place les 26 et 30 août Crédit : PA

Le désinfectant pour les mains Buckingham Palace, décoré d’une couronne mauve et de deux bouquets de fleurs coûte 3,95 £, et le tapis de pique-nique bleu pâle a une théière en porcelaine bleue et blanche dessus, est roulé et sécurisé avec une fixation florale coûte 35 £.

Une sélection de friandises est vendue pour commémorer l’occasion, notamment de la confiture de fraises et de champagne et des biscuits sablés au beurre.

La confiture de fraises et de Marc de Champagne de 200 g coûte 4,95 £, une boîte de sablés à l’orange et au citron de Buckingham Palace coûte 6,95 £ et une serviette en coton blanc brodée d’une fourchette et d’une cuillère en or coûte 8,95 £.

Adam, 25 ans, directeur des services aux visiteurs de la Royal Collection, a déclaré à propos de l’ouverture du jardin : « C’est une offre que nous n’avons jamais proposée auparavant.

« C’est une perspective passionnante de permettre aux gens de venir pique-niquer dans les jardins et d’explorer à leur guise.

«Nous sommes en quelque sorte dans une oasis au centre de Londres, donc peu de gens se rendent compte que c’est ici ou à quel point c’est grand non plus. C’est le plus grand jardin privé de Londres, donc j’ai l’impression que nous avons beaucoup de secrets à dire aux gens.

Les magnifiques jardins seront ouverts au public pour la toute première fois Crédit : PA

Les billets coûteront aux invités enthousiastes 16,50 £ sans adhésion Crédit : PA

Parlant de la reine, qui reçoit chaque semaine un bouquet saisonnier fabriqué à partir des fleurs du jardin lorsqu’elle est en résidence, il a ajouté: « Elle aime vraiment être impliquée dans tout ce qui se passe. »

La conservatrice des arts décoratifs de la Royal Collection, Sally Goodsir, a déclaré: «Nous n’avons malheureusement pas pu ouvrir les salles d’apparat cette année en raison de la situation actuelle comme nous aurions pu le faire d’habitude et c’est donc merveilleux de pouvoir ouvrir le jardin à la place. . «

Sally a ensuite expliqué l’histoire du jardin et a expliqué que l’épouse de George III, la reine Charlotte, avait autrefois une ménagerie sur place comprenant un zèbre.

Victoria et Albert avaient conçu un jardin naturaliste, ce dernier failli se noyer en faisant du patin à glace sur le lac en 1841, mais fut heureusement sauvé par sa femme.

Le paysage actuel du jardin historique de 39 acres remonte aux années 1820, lorsque George IV a transformé Buckingham House en palais.

Bien qu’il se trouve au centre de Londres, le jardin abrite des plantes indigènes rares et plus de 1 000 arbres, 320 fleurs sauvages et herbes différentes, ainsi que la collection nationale de mûriers.

La roseraie compte 25 parterres de roses, chaque parterre est planté de 60 rosiers d’une variété différente, et il n’y a pas deux parterres adjacents de la même couleur.

Cinq ruches, qui produisent environ 160 pots de miel par an destinés aux cuisines royales, sont installées sur l’île du lac depuis 2008.

Certaines plantes du jardin, notamment la verveine citronnée, les baies d’aubépine, les feuilles de laurier et les feuilles de mûrier, sont utilisées pour fabriquer le Buckingham Palace Gin, qui est vendu par le RCT.

La traditionnelle ouverture estivale des salles d’apparat et de l’exposition thématique du Palais, qui accueille normalement des milliers de personnes, a été annulée pour une deuxième année en raison de la pandémie.

Traditionnellement, la reine accueille également 8 000 invités à la fois lors de trois Garden Parties par an au Palace, mais cette année et la dernière n’ont pas non plus pu aller de l’avant à cause du coronavirus.