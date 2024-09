Le palais de Buckingham fait une grande annonce concernant le roi Charles

Le bureau du roi Charles a confirmé que le monarque se rendra en Australie et aux Samoa avec son épouse la reine Camilla et assistera à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) en octobre.

Le palais de Buckingham a fait une annonce réjouissante concernant le roi, un jour après le message vidéo émouvant de la princesse Kate, dans lequel elle a partagé les dernières nouvelles sur sa santé.

Les comptes de médias sociaux de la famille royale ont révélé la nouvelle du voyage tant attendu du roi, donnant apparemment de nouvelles informations sur la santé de l’homme de 75 ans alors qu’il souffre toujours d’un cancer.

La déclaration dit : « Le roi et la reine se rendront en Australie et aux Samoa et assisteront à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) du 18 au 26 octobre 2024. »

Le couple se rendra d’abord en Australie avant de se rendre à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Samoa. Mais le voyage en Nouvelle-Zélande, initialement prévu, n’aura pas lieu après que l’équipe médicale du roi a conseillé plus tôt cette année d’éviter un programme prolongé pour donner la priorité à la poursuite de son rétablissement.

Buckingham Palace avait précédemment déclaré : « En étroite consultation avec les Premiers ministres australien et néo-zélandais, et en tenant compte des contraintes de temps et de logistique, il a donc été convenu de limiter la visite aux Samoa et à l’Australie uniquement. »





Le Palais a ajouté : « Leurs Majestés adressent leurs plus chaleureux remerciements et leurs meilleurs vœux à toutes les parties pour leur soutien et leur compréhension continus. »

Le roi et la reine seront accueillis par le Premier ministre australien Anthony Albanese au Parlement, à Canberra, lors de cette visite de grande envergure.

Le père du prince William et d’Harry, Charles, prendra également la parole lors d’une réception à laquelle participeront des dirigeants politiques et communautaires, ainsi que des Australiens de premier plan qui ont fait preuve de réalisations exceptionnelles dans divers domaines, notamment la santé, les arts, la culture et les sports.