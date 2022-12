Le palais de Buckingham fait face à la chaleur après la démission de la marraine du prince William pour cause de “racisme”

Le palais de Buckingham fait face à de la chaleur en ligne suite à des allégations de «racisme» après la démission de la marraine du prince William à la suite de remarques controversées faites à un travailleur caritatif britannique noir lors d’un événement. Lady Susan Hussey était une assistante de la reine Elizabeth II et une ancienne bras droit de la reine Camilla. Elle s’est excusée à la suite de la controverse après que Ngozi Fulani, fondatrice de l’association caritative londonienne Sistah Space, ait partagé sur Twitter une série de questions qui lui avaient été posées par Lady Susan.

Le porte-parole officiel du prince William au palais de Kensington a déclaré que “le racisme n’a pas sa place dans notre société”, a rapporté PTI. “Les commentaires étaient inacceptables, et il est juste que l’individu se soit retiré avec effet immédiat”, a ajouté le porte-parole. Buckingham Palace a également déclaré dans un communiqué que l’incident avait été pris très au sérieux et qu’une enquête était en cours.

Le tweet de Fulani a déclenché une dispute parmi les utilisateurs de Twitter sur la question de savoir si le comportement de Lady Susan était ou non “raciste”.

Sentiments mitigés à propos de la visite d’hier au palais de Buckingham. 10 minutes après mon arrivée, un membre du personnel, Lady SH, s’est approché de moi, a bougé mes cheveux pour voir mon badge. La conversation ci-dessous a eu lieu. Le reste de l’événement est flou. Merci @ManduReid & @SuzanneEJacob pour le soutien🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq– Espace Sistah (@Sistah_Space) 30 novembre 2022

En tant que femme, je suis vraiment consternée par votre expérience humiliante à #Le palais de Buckingham; en tant que Portoricain, doublement. @Famille royalemême si la “dame” fautive a démissionné, j’espère que la reine consort présentera des excuses publiques pour le comportement inexcusable, raciste et honteux de SH. https://t.co/G5Jitie2Gq— mujertropical🌴🇵🇷 (@chattypatra) 30 novembre 2022

Bien sûr, la femme de #Le palais de Buckingham savait que son comportement était mauvais, elle s’en fichait tout simplement. Sa victoire facile et avantageuse au détriment d’un autre était grossière, naïve et d’une simplicité à couper le souffle – comme le sont souvent ces échanges trop fréquents. #beabetterhumain https://t.co/Ql8bjwQqBd— Rakie Ayola💜 Toujours ménopausée (@RakieAyola) 30 novembre 2022

La famille royale britannique n’est pas étrangère à de telles allégations. Le prince Harry a déjà parlé de “se sentir piégé” dans la famille royale britannique et des attaques racistes et misogynes que Meghan Markle a subies de la part des médias.

Dans The Me You Can’t See de Prince Harry et Oprah Winfrey, il a parlé des traumatismes familiaux et de la façon dont ils se transmettent d’une génération à l’autre, de la façon dont il ne pouvait pas se tourner vers sa famille pour obtenir de l’aide et de la façon dont il aurait souhaité avoir pris plus d’une position plus tôt pour dénoncer le racisme contre Meghan.

