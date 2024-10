Le palais de Buckingham corrige l’annonce de grossesse de la princesse Béatrice

Le palais de Buckingham a tenté de corriger rapidement et discrètement une erreur embarrassante dans l’annonce de la grossesse de la princesse Béatrice, mais ce n’est pas si facile avec l’invention des captures d’écran. Le 1er octobre, le Palais a annoncé la nouvelle passionnante via les comptes de réseaux sociaux officiels de la famille royale et a commis une faute de frappe importante sur X (anciennement Twitter).

Dans leur message original (comme on le voit dans un capture d’écran de Bonjour!), la famille a félicité Sa Royale « Hautesse ».

Haute. Oublier un « n » peut sembler sans importance, mais on pourrait penser la famille royale (ou du moins leurs responsables des médias sociaux) auraient épelé « altesse » suffisamment de fois pour bien faire les choses. Ou qu’ils auraient au moins une vérification orthographique. L’équipe du roi Charles III n’a pas tardé à republier, mais honnêtement, la rare erreur était plutôt humanisante. Je veux dire, nous avons tous fait une faute de frappe publique qui nous a laissé les joues rouges et pataugeant. Bon sang, j’en ai probablement fait un ici !

Le déclaration corrigée se lit comme suit :

« Son Altesse Royale la Princesse Béatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent leur deuxième enfant ensemble au début de la nouvelle année ; un frère ou une sœur pour Wolfie et Sienna. Sa Majesté le Roi a été informé et les deux familles sont ravies de la nouvelle. »

La princesse Béatrice et Mozzi ont accueilli leur fille Sienna en septembre 2021 et viennent de fêter son anniversaire avec un gâteau à couper le souffle. Mozzi est également le fier papa de Christopher « Wolfie » Woolf, 8 ans, et un initié auparavant dit Personnes que la princesse Béatrice « a embrassé [Wolfie] dans le cadre de sa vie depuis le début.

« Béatrice est une belle-mère merveilleuse et très impliquée », a déclaré la source.

Edoardo Mapelli Mozzi, Christopher Woolf Mapelli Mozzi et la princesse Beatrice assistent au service de chant « Ensemble à Noël » à l’abbaye de Westminster le 8 décembre 2023.

Max Mumby/Indigo/Getty Images

L’ex-femme de Mozzi, Dara Haung, a également exprimé ouvertement son point de vue sur la coparentalité avec un membre de la famille royale.

« Wolfie a eu deux groupes de parents qui ont essayé de l’aider des deux côtés, et je pense simplement : ‘Plus on est de fous, plus on est de fous' », a déclaré Huang. dit Harper’s Bazaar Royaume-Uni plus tôt cette année. « Je me sens chanceux d’avoir des gens aussi positifs autour de lui, qui l’apprécient vraiment – ​​parce que cela n’a pas dû être si facile. »

Bien que la princesse Béatrice ne soit pas présente sur les réseaux sociaux, des membres de sa famille l’ont publiquement félicitée après que le palais de Buckingham ait fait (et corrigé) l’annonce officielle.

«Félicitations Beabea. J’attends donc avec impatience d’en savoir plus sur ce voyage de maternité ensemble. Et ajouter un autre petit à la bande », a écrit sa sœur Eugénie sur Instagram aux côtés de photos de Noël rétro.

Pendant ce temps, sa mère Sarah Ferguson, duchesse d’York a posté un carrousel qui s’est ouverte sur une jolie photo d’elle-même, de la princesse Béatrice et de Sienna. « Une GiGi/Mum très fière aujourd’hui. Une telle bénédiction incroyable et une étreinte dans mon cœur. Wolfie, August, Ernie et Sienna seront ravis d’avoir le cinquième membre des cinq à part ! 💜 », a-t-elle déclaré, faisant référence aux deux fils de la princesse Eugénie.

