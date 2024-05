Le Palace Theatre de New York bénéficie d’une rénovation de 80 millions de dollars (et 30 pieds plus haut)

Le Palais compte désormais 1 648 sièges, contre 1 740 en 2018 et 1 800 en 1913. Les sièges sont plus larges et il y a plus d’espace pour les jambes. Le palais est également plus accessible, avec des emplacements supplémentaires pour fauteuils roulants et un ascenseur à tous les étages.

Le théâtre a ajouté 10 000 pieds carrés à sa façade et à ses coulisses ; les améliorations comprennent de nouveaux gréements pour l’éclairage et des ascenseurs pour l’orchestre et les décors.

« En entrant là-dedans, j’ai le même sentiment que lorsque j’avais 7 et 8 ans », a déclaré Nederlander. « Sans jeu de mots, mais c’est comme si je venais d’entrer dans un palais, et cela remonte au vaudeville. »