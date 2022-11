Le Pakistanais Justin Bibis qui a chanté ‘Baby’ sans connaître l’anglais devient grand

Saania Tabaydar, 21 ans, et sa sœur Muqaddas, 18 ans, originaires de la ville orientale de Lahore au Pakistan, sont devenues une sensation virale en 2015 lorsqu’un court clip d’eux imitant la chanson Baby de Justin Bieber s’est répandu comme une traînée de poudre sur Internet. La vidéo de leur performance a fini par accumuler des millions de vues en tirant le duo, maintenant connu sous le nom de Justin Bibis, vers une renommée instantanée. Leur popularité était telle qu’ils ont rapidement commencé à recevoir des invitations à des émissions de télévision pour leurs performances en direct. En plus de cela, les deux ont également fait un long métrage dans l’hymne de la Coupe du monde de cricket 2015.

Mais la plus grande percée des frères et sœurs est survenue plus tôt cette année lorsque le duo a fait ses débuts dans la 14e saison de la célèbre émission pakistanaise, Coke Studio. Les sœurs ont collaboré avec Hasan Raheem dans Peechay Hutt. Partir de rien pour atteindre ce qui semble être le sommet de leur carrière musicale n’a pas été facile. Saania et Muqaddas appartiennent à un milieu modeste et ont grandi dans le quartier bourgeois de Shada Imamia Colony à Lahore. Non seulement ils ont vécu une enfance simple, mais ils ont également été amenés à abandonner l’école. Justin Bibis, qui est devenu viral pour avoir chanté une chanson en anglais, n’a étonnamment acquis aucune éducation formelle en anglais. Pendant leur adolescence, les filles ont admiré Bieber et sa musique et ont appris sa chanson en les transcrivant en ourdou.

Les jeunes filles amoureuses de musique ont également été mariées très tôt dans leur vie. Même après avoir été moqués à plusieurs reprises par leurs amis pour ne pas avoir été éduqués, les deux rêvaient de réussir dans l’industrie de la musique. Quand ils sont finalement devenus une sensation virale, la fille ne pouvait pas y croire. Parlant de leur voyage, les sœurs ont dit à Brut: «Nous avons vu que notre chanson passait dans un magasin de réparation de téléviseurs aux dernières nouvelles. Il avait déferlé sur tout le Pakistan ».

C’était juste un autre jour normal dans leur vie quand Justin Bibis jouait avec leurs amis dans un parc. Ils ont été mis au défi de chanter Bieber’s Baby lors d’un Antakshari. Dès que les deux ont commencé leur performance, cela a attiré l’attention des passants. L’un d’eux a fini par les filmer sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Depuis lors, leur vie a changé et il n’y a pas de retour en arrière.

