Le Pakistanais Imran Khan s’est adressé à des milliers de partisans enthousiastes à Rawalpindi.

Commentez cette histoire Commentaire

RAWALPINDI, Pakistan – Le Premier ministre déchu Imran Khan, s’adressant à des dizaines de milliers de partisans enthousiastes samedi dans un discours décousu et rempli de griefs à l’extérieur de la capitale, a annoncé que son parti se retirerait des assemblées législatives nationales et provinciales du Pakistan, mais continuerait à se battre pacifiquement pour de nouvelles élections pour éviter de créer “l’anarchie et le chaos”. L’air fatigué et grimaçant de douleur, Khan, 70 ans, a boitillé avec des béquilles jusqu’à une scène extérieure, puis est resté assis pendant son discours émouvant de 90 minutes. Il a dit qu’il luttait toujours pour se remettre d’une blessure à la jambe, après qu’un homme armé lui ait tiré dessus lors d’un autre rassemblement le 3 novembre, mais que son contact avec la mort lui avait donné une nouvelle détermination d’inspiration religieuse à poursuivre sa campagne pour apporter ” la justice et l’état de droit » au Pakistan.

Le rassemblement dans la ville de Rawalpindi, à 22 kilomètres d’Islamabad, la capitale, a été le point culminant de la « longue marche » de Khan pour la « vraie liberté », qui comportait des dizaines de petits rassemblements dans tout le pays. Les gens ont parcouru des centaines de kilomètres pour se rendre à l’événement hautement sécurisé, campant dans un parc municipal adjacent plein de tentes. La plupart des routes principales à proximité ont été bloquées à la circulation, mais des foules de personnes à pied ont continué à arriver jusqu’à ce que la foule épaisse mais festive, acclamant et agitant des bannières, s’étende sur plus d’un mile.

Certains responsables avaient averti que le rassemblement pourrait devenir violent ou que Khan pourrait être la cible de terroristes. La ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah a laissé entendre vendredi qu’Al-Qaïda pourrait facilement “trouver un agent” pour attaquer le leader charismatique de l’opposition et que certains partisans de Khan pourraient apporter des armes pour perturber l’événement. Des milliers de policiers ont été déployés pour sécuriser la zone et des tireurs d’élite étaient postés sur les toits près de la scène.

Mais Khan, dont le discours était largement consacré aux accusations contre le gouvernement actuel, a répété ses allégations selon lesquelles certains membres de l’armée avaient participé au complot visant à le tuer le 3 novembre, et a dénoncé de nombreux incidents présumés d’intimidation officielle, de harcèlement judiciaire, menaces et attaques contre lui-même, ses partisans, ses alliés politiques et des journalistes.

Il a également repris ses plaintes précédentes concernant la corruption et le “pillage” par les dirigeants politiques de la classe dirigeante riche et dynastique du Pakistan, en particulier le gouvernement actuel du Premier ministre Shehbaz Sharif, qui a orchestré le vote parlementaire qui a forcé Khan à quitter le pouvoir en avril. Énumérant ses efforts pour aider les pauvres, construire des barrages et d’autres projets en tant que premier ministre, il a demandé : « Quel était mon crime ?

Le Pakistanais Imran Khan abattu lors d’une manifestation, blâme les hauts responsables du gouvernement

Pourtant, malgré le ton amer de ses remarques et son récent vœu d’apporter une “révolution” au Pakistan via “l’effusion de sang” ou “le scrutin”, Khan a clairement indiqué qu’il ne poursuivrait aucune action illégale ou violente contre le gouvernement, mais utiliserait d’autres tactiques, y compris la pression pacifique de ses partisans, pour pousser à de nouvelles élections. Il a également suggéré la semaine dernière qu’il serait prêt à attendre l’automne prochain pour qu’ils aient lieu, comme Sharif l’a insisté.

Les membres du parti de Khan détiennent plus de 100 sièges au parlement national et dans plusieurs assemblées provinciales. Au cours des derniers mois, le parti a remporté un nombre étonnamment élevé de sièges dans plusieurs régions, dont la province du Pendjab, bastion de longue date de la Ligue musulmane pakistanaise de Sharif-N.

Ces gestes ont suivi d’autres signes surprenants et conciliants de Khan ces derniers jours qui ont diminué les tensions généralisées entourant le remplacement du chef de l’armée pakistanaise, qui, selon la loi, a lieu tous les trois ans. La date limite pour la nomination du nouveau chef a coïncidé avec les plans de rassemblement de Khan, et on craignait qu’il n’essaie de bloquer la sélection.

Au milieu des troubles politiques, le Pakistan retient son souffle pour le nouveau chef de l’armée

Au lieu de cela, Khan n’a soulevé aucune objection publique lorsque le gouvernement Sharif a approuvé jeudi le premier choix de l’armée pour le poste, le lieutenant général Asim Munir, même si Khan avait des antécédents de mauvais sang avec Munir. En 2018, alors que Khan était premier ministre, il a forcé l’armée à retirer brusquement Munir à la tête de l’agence nationale de renseignement afin qu’il puisse installer un général qu’il préférait.

Dans un discours d’échauffement lors du rassemblement de samedi, le politicien vétéran Sheikh Rashid, un chef du parti du Mouvement pour la justice de Khan, a renforcé ce point. “Nous saluons et félicitons la nouvelle direction de l’armée”, a-t-il déclaré. “C’est notre armée. C’est l’armée pakistanaise. C’est l’armée d’Imran Khan.

Pourtant, les experts ont noté que le pays reste fortement polarisé et fait face à une crise économique profonde, et que l’armée, qui a fait l’objet de critiques publiques sans précédent pour son ingérence dans les affaires civiles, devrait jouer un rôle dans le rétablissement du calme et de la confiance sous son nouveau leadership.

“L’armée fait face à des réactions publiques à des niveaux qu’elle n’a pas vus depuis de nombreuses années”, a déclaré Michael Kugelman, expert en Asie du Sud au Wilson Center de Washington. « Il faudra du temps pour restaurer la confiance du public, mais il sera également sous pression immédiate pour atténuer l’instabilité politique et réduire les tensions entre le gouvernement et Khan. C’est beaucoup de terrain difficile à naviguer.

Sur le site du rassemblement vendredi soir et samedi matin, des milliers de partisans de Khan ont commencé à arriver d’autres régions du pays. Après de longs trajets en voiture, ils se sont reposés dans de grandes tentes érigées dans le parc voisin. L’ambiance était détendue et optimiste, alors que des étrangers unis par leur dévotion à Khan échangeaient des récits de voyage et des expériences d’autres rassemblements.

“C’est mon 27e rallye”, a déclaré Manzour Bagron, 57 ans, un cultivateur de blé du Gilgit-Baltistan, une région montagneuse du nord à 12 heures de route. “M. Khan est le seul dirigeant honnête de ce pays et le seul qui puisse le sauver. Nous sommes ici pour lier nos bras et nous tenir derrière lui comme un roc.

Rana Yasir, 55 ans, employée d’une usine de textile de Faisalabad, une ville industrielle à 300 miles au sud, a décrit Khan comme «un lion dans un pays de chèvres et de moutons. Les temps sont durs, les gens sont en difficulté et nos institutions sont défaillantes. Mais il peut nous sortir du bourbier, surtout quand il s’associe à l’armée. Les deux sont essentiels pour le pays.

Bien que le Pakistan soit une démocratie avec des dirigeants civils élus, l’armée reste son institution la plus puissante. Il a toujours dominé les destinées politiques du pays et s’est emparé du pouvoir à plusieurs reprises. Le chef de l’armée sortant, le général Qamar Javed Bajwa, est un ardent partisan du maintien de la neutralité des forces armées et, dans un discours prononcé jeudi, il a sans ambages critiqué son ingérence politique, qualifiant de telles actions au cours des 70 dernières années de “raison majeure” pour le public. méfiance.

Mais il y a ici un scepticisme généralisé quant à la tenue de ces promesses de neutralité. Au cours de la semaine dernière, l’image patriotique de l’armée a été entachée par de nouveaux rapports faisant état de gains financiers douteux et d’investissements immobiliers lucratifs par des officiers supérieurs et retraités de l’armée.