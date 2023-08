Le Pakistanais Imran Khan sera emprisonné pendant 2 semaines supplémentaires malgré sa libération sous caution

ISLAMABAD (AP) — L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan restera dans une prison de haute sécurité pendant au moins deux semaines supplémentaires malgré sa libération sous caution la veille, alors qu’un tribunal antiterroriste a prolongé sa détention mercredi dans une affaire impliquant la révélation de un document officiel secret, a déclaré un avocat de la défense.

Le tribunal antiterroriste a annoncé sa décision après une brève audience à huis clos qui s’est tenue dans la prison de haute sécurité d’Attock, dans la province orientale du Pendjab, a déclaré l’avocat Intazar Hussain Panjutha.

La prochaine audience du tribunal aura lieu le 2 septembre, a-t-il déclaré.

L’autre avocat de Khan, Salman Safdar, a déclaré aux journalistes qu’il avait déposé une requête auprès d’un tribunal pour demander une libération sous caution pour Khan dans cette dernière affaire. Il a déclaré qu’il contestait l’emprisonnement et le procès de Khan car « c’est illogique et inconstitutionnel ».

Ce dernier développement a été un coup dur pour Khan et son équipe juridique, qui s’attendaient à sa libération après qu’un tribunal de la capitale, Islamabad, ait suspendu la condamnation pour corruption et la peine de trois ans de prison de l’ancien Premier ministre. La décision rendue mardi par la Haute Cour d’Islamabad, qui a également accordé une libération sous caution, constitue une victoire juridique majeure pour Khan. Il est détenu en prison depuis le 5 août, date à laquelle il a été arrêté après sa condamnation et sa condamnation par un autre tribunal.

Khan a été impliqué dans plus de 150 affaires depuis son éviction par un vote de censure au Parlement en avril 2022.

L’une des principales poursuites contre lui a été enregistrée par l’Agence fédérale d’enquête début août pour « divulgation d’un document officiel secret », que Khan avait brandi lors d’un rassemblement politique à Islamabad après sa destitution. Dans ses discours télévisés, Khan a décrit à plusieurs reprises le document comme la preuve d’une menace contre lui de la part des États-Unis.

Le document, baptisé Cipher, n’a pas été rendu public par le gouvernement mais contenait apparemment une correspondance diplomatique entre l’ambassadeur du Pakistan à Washington et le ministère des Affaires étrangères à Islamabad.

Avant son arrestation, Khan a publiquement déclaré que son expulsion était une conspiration des États-Unis, de son successeur Shehbaz Sharif et de l’armée pakistanaise – des accusations qu’ils nient tous. Sharif a démissionné le 28 juillet après la fin du mandat parlementaire.

Le maintien en détention de Khan donnera un avantage à ses rivaux politiques avant le vote qui aura lieu plus tard dans l’année. L’organisme pakistanais de surveillance des élections a déclaré que les élections devaient être retardées d’au moins trois à quatre mois car il lui faut plus de temps pour redessiner les circonscriptions afin de refléter le recensement récemment organisé. Il est largement admis que le vote sera reporté à février.

Mais d’ici là, c’est le Premier ministre par intérim Anwaar-ul-Haq Kakar qui gère les affaires courantes.

Munir Ahmed, Associated Press