Le Pakistanais Imran Khan reste derrière les barreaux alors que les affaires s’accumulent. Un autre tribunal ordonne son maintien en prison

ISLAMABAD (AP) — Un tribunal pakistanais a ordonné mardi que l’ancien Premier ministre Imran Khan reste en détention pendant deux semaines supplémentaires alors que les autorités enquêtent sur les accusations selon lesquelles il aurait révélé des secrets d’État après son éviction en 2022.

Cette évolution est la dernière d’une accumulation sans précédent de poursuites judiciaires contre le principal leader de l’opposition du pays et ancienne star du cricket extrêmement populaire devenue homme politique islamiste. Depuis son éviction lors d’un vote de censure au Parlement en avril de l’année dernière, Khan a fait campagne contre Shehbaz Sharif, qui lui a succédé.

Cet imbroglio juridique souligne l’aggravation des troubles politiques au Pakistan depuis l’éviction de Khan et à l’approche des prochaines élections législatives, prévues pour la dernière semaine de janvier. Sharif a démissionné le mois dernier à la fin du mandat parlementaire et un gouvernement intérimaire a pris la relève pour guider le Pakistan jusqu’aux élections.

Khan fait face à plus de 150 affaires, y compris des accusations allant de l’outrage au tribunal au terrorisme et à l’incitation à la violence, et a été condamné début août à une peine de trois ans pour corruption. Plus tard dans le mois, une Haute Cour d’Islamabad a suspendu cette peine, ce qui équivalait à une victoire juridique pour Khan.

Il est néanmoins resté derrière les barreaux alors qu’un autre tribunal – un tribunal spécial – a ordonné sa détention pour avoir prétendument révélé des secrets officiels lors d’un incident survenu à la fin de l’année dernière, lorsque Khan avait brandi une lettre diplomatique confidentielle lors d’un rassemblement.

Khan a décrit le document comme une preuve qu’il avait été menacé et que son éviction était une conspiration de Washington, du gouvernement de Sharif et de l’armée pakistanaise. Tous trois ont nié les affirmations de Khan.

Le document, baptisé Cipher, n’a été rendu public ni par le gouvernement ni par les avocats de Khan, mais il s’agit apparemment d’une correspondance diplomatique entre l’ambassadeur du Pakistan à Washington et le ministère des Affaires étrangères à Islamabad.

L’avocat de Khan, Naeem Panjutha, a déclaré aux journalistes qu’un tribunal spécial chargé de l’affaire Cipher avait prolongé la garde à vue de l’ancien Premier ministre jusqu’au 10 octobre. La garde à vue devait initialement expirer mardi.

Khan, 70 ans, était détenu depuis début août à la prison de haute sécurité d’Attock, dans la province orientale du Pendjab. Conformément à l’ordonnance du tribunal rendue mardi, il a été transféré à la prison d’Adiyala, dans la ville de garnison de Rawalpindi, juste à l’extérieur de la capitale Islamabad, où de meilleures installations sont disponibles.

Les avocats de Khan affirment avoir mené une bataille juridique pendant deux mois pour que Khan soit transféré à la prison d’Adiyala.

