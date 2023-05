Le Pakistanais Imran Khan engage une bataille juridique devant le tribunal d’Islamabad

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a poursuivi mardi sa bataille juridique devant un tribunal de la capitale, Islamabad, qui lui a accordé une protection contre l’arrestation jusqu’au début du mois prochain dans plusieurs affaires, notamment des accusations de terrorisme pour incitation à la violence.

Cette évolution survient alors que les autorités répriment les partisans de Khan, désormais chef de file de l’opposition pakistanaise. Des milliers de personnes ont organisé de violentes manifestations et attaqué des biens publics et des installations militaires après l’arrestation de Khan au début du mois.

La violence s’est calmée quelques jours plus tard, après la libération de Khan sur ordre de la Cour suprême du pays. Dix personnes ont été tuées dans des affrontements avec la police.

Khan, qui a été évincé lors d’un vote de censure au Parlement en avril de l’année dernière, a fait campagne contre le gouvernement de son successeur, le Premier ministre Shahbaz Sharif, affirmant que son éviction était illégale et exigeant des élections anticipées.

Mais Khan affirme qu’il a été évincé suite à un complot américain, une accusation que Washington et le gouvernement de Sharif nient. Depuis sa sortie, il a intensifié sa campagne pour renverser le gouvernement de Sharif grâce à la « pression du peuple ».

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE DU PAKISTAN IMRAN KHAN DIT QUE LA POLICE ENTOURE SA MAISON

Depuis lors, l’ancienne star du cricket de 70 ans devenue politicienne islamiste s’est retrouvée mêlée à plus de 100 poursuites judiciaires à son encontre. Il fait face à des accusations de corruption prétendument commises alors qu’il était en fonction et a été inculpé de terrorisme dans huit affaires à la suite des violentes manifestations de ses partisans et de son parti d’opposition pakistanais Tehreek-e-Insaf.

Après que le tribunal d’Islamabad ait accordé mardi à Khan la protection contre l’arrestation pour terrorisme jusqu’au 8 juin, lui et sa femme se sont rendus dans la ville voisine de Rawalpindi, où Khan a comparu devant le National Accountability Bureau pour répondre à des questions dans une affaire de corruption distincte.

Après un interrogatoire de quatre heures, le couple est rentré chez lui à Lahore. Aucun détail n’était immédiatement disponible sur la comparution de Khan devant l’agence.

Le couple est accusé d’avoir accepté le don d’un bien pour construire une université privée en échange de prestations à un magnat de l’immobilier. Khan nie l’accusation, affirmant que lui et sa femme, Bushra Bibi, n’étaient impliqués dans aucun acte répréhensible.

Pendant ce temps, dans un coup porté à Khan, une proche associée qui a été ministre des droits dans son gouvernement 2018-2022, a annoncé mardi qu’elle quittait complètement le parti et la politique pakistanais Tehreek-e-Insaf.

Shireen Mazari a été une critique virulente de l’armée pakistanaise et du gouvernement Sharif. Elle a été arrêtée jeudi dernier pour incitation à la violence, puis relâchée lundi, pour être de nouveau arrêtée plus tard dans la soirée. Elle a de nouveau été libérée quelque temps plus tard et a pris la parole lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

« J’ai décidé de quitter la politique active et je ne ferai plus partie du PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) ni d’aucun parti politique à partir d’aujourd’hui », a déclaré Mazari, ajoutant qu’elle démissionnait pour des raisons de santé. Elle n’a pas précisé.

Mazari, qui a également dénoncé les violences récentes des partisans de Khan, fait partie de plusieurs dirigeants du parti de Khan qui l’ont démissionné à cause des manifestations meurtrières.

Mardi également, Fayyazul Hassan Chohan, un autre dirigeant clé du parti de Khan, a déclaré lors d’une conférence de presse à Islamabad qu’il quittait le parti en raison de la « politique de confrontation de Khan avec l’État et l’armée ».

Au Pakistan, l’armée a régné pendant la moitié de ses 75 ans d’histoire.