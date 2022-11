Le Pakistanais Imran Khan dit qu’il était au courant d’un complot d’assassinat avant de tirer

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD – Lors de sa première apparition publique après avoir reçu une balle dans le pied, l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a déclaré qu’il avait reçu des informations sur l’attaque un jour avant qu’elle ne se produise, la décrivant comme un plan pour le tuer. Assis devant un drapeau pakistanais avec sa jambe levée dans le plâtre, Khan a répété son accusation selon laquelle des responsables pakistanais étaient derrière l’attaque. Il a dit qu’il y avait trois personnes en particulier et a exigé leur démission.

Un homme armé a ouvert le feu sur Khan et ses partisans lors d’une marche controversée réclamant des élections anticipées. Le tireur a été arrêté peu de temps après par la police locale et reste en garde à vue. Khan a déclaré qu’une personne avait été tuée dans l’attaque et 11 blessées.

Le Pakistanais Imran Khan abattu lors d’une manifestation, blâme les hauts responsables du gouvernement

Il a déclaré qu’il prévoyait de rejoindre sa marche de protestation sur la capitale une fois qu’il aurait récupéré. Avant son discours, son médecin a présenté des radiographies montrant les fragments de balle dans son tibia.

La fusillade a déjà exacerbé les tensions à travers le Pakistan, avec des milliers de partisans de Khan lançant des manifestations après les prières vendredi. Les manifestants ont scandé « Révolution ! » et « Khan, vos fidèles sont innombrables ». Les manifestations ont bloqué les principales autoroutes à l’extérieur de la capitale Islamabad et dans les villes de Peshawar, Lahore et Karachi.

La police anti-émeute est rapidement intervenue, tirant des salves de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Des vidéos diffusées par les radiodiffuseurs locaux montraient des partisans de Khan à Islamabad chargés à l’arrière d’un fourgon de police. Et aux abords de la capitale, des centaines de manifestants continuent de bloquer les autoroutes malgré d’épais nuages ​​de gaz lacrymogènes et des appels à la dissolution.

La ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah a fustigé le parti de Khan lors d’une conférence de presse vendredi, affirmant que l’ancien dirigeant avait choisi “la voie de la destruction”.

Après avoir condamné l’attaque de jeudi, Sanaullah a suggéré que la rhétorique passionnée de Khan est en partie responsable de la fusillade et a averti que les troubles nationaux ne nuiront pas seulement au parti au pouvoir au Pakistan.

“Si vous pensez que [your path] détruira les autres, alors vous devez réaliser qu’il ne vous épargnera pas non plus. Vous êtes assis sur la même branche”, a-t-il déclaré. Ajoutant que le gouvernement étudie les moyens “de contrer ces forces qui alimentent l’intolérance”.

Les membres du parti de Khan ont publié leurs propres déclarations incendiaires accusant le gouvernement pakistanais de la fusillade.

Fawad Chaudhry, un haut responsable du parti de Khan, a décrit l’attaque comme “un complot bien pensé”, dans une série de tweets à la suite d’une réunion des hauts dirigeants politiques de Khan. Chaudhry a répété l’accusation selon laquelle la fusillade avait été organisée par de hauts dirigeants pakistanais, nommant le Premier ministre pakistanais, le ministre de l’Intérieur et un haut responsable du renseignement.

Khan a d’abord accusé les responsables d’avoir orchestré l’attaque jeudi quelques heures après avoir été abattu. Il exige qu’ils soient démis de leurs fonctions et qu’une enquête sur la fusillade soit ouverte.

“Vous avez franchi notre ligne rouge…..Maintenant, faites face à la musique”, un autre membre senior du parti Khan, Pervez Khattak, tweeté se référant à l’attaque de jeudi.

Khan et le gouvernement pakistanais se sont affrontés depuis que l’ancienne star du cricket a été évincée du pouvoir par le parlement plus tôt cette année. Khan attribue son éviction à un complot étranger et dans les mois qui ont suivi, il a accru son soutien populaire en organisant une série de rassemblements à travers le pays pour fustiger la nouvelle direction du Pakistan.