Le Pakistanais Imran Khan appuie la lutte juridique et obtient une protection contre l’arrestation dans plusieurs affaires de terrorisme

ISLAMABAD (AP) – L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a poursuivi mardi sa bataille juridique devant un tribunal de la capitale, Islamabad, qui lui a accordé une protection contre l’arrestation jusqu’au début du mois prochain dans plusieurs affaires où il fait face à des accusations de terrorisme pour incitation à la violence.

Cette évolution survient alors que les autorités répriment les partisans de Khan, aujourd’hui le chef de file de l’opposition pakistanaise. Des milliers de personnes ont organisé des manifestations contre la violence et attaqué des biens publics et des installations militaires après l’arrestation de Khan au début du mois.

La violence s’est calmée quelques jours plus tard, après la libération de Khan sur ordre de la Cour suprême du pays. Dix personnes ont été tuées dans des affrontements avec la police.

Khan, qui a été évincé lors d’un vote de censure au Parlement en avril de l’année dernière, a fait campagne contre le gouvernement de son successeur, le Premier ministre Shahbaz Sharif, affirmant que son éviction était illégale et exigeant des élections anticipées.

Depuis lors, l’ancienne star du cricket de 70 ans devenue politicienne islamiste s’est retrouvée mêlée à plus de 100 poursuites judiciaires à son encontre. Il fait face à des accusations de corruption prétendument commises alors qu’il était en fonction et a été inculpé de terrorisme dans huit affaires à la suite des violentes manifestations de ses partisans et de son parti d’opposition pakistanais Tehreek-e-Insaf.

Après que le tribunal d’Islamabad ait accordé mardi à Khan la protection contre l’arrestation pour terrorisme jusqu’au 8 juin, lui et sa femme se sont rendus dans la ville voisine de Rawalpindi, pour comparaître devant le National Accountability Bureau afin de répondre à des questions dans une affaire de corruption distincte.

Le couple est accusé d’avoir accepté le don d’un bien pour construire une université privée en échange de prestations à un magnat de l’immobilier. Khan nie l’accusation, affirmant que lui et sa femme, Bushra Bibi, n’étaient impliqués dans aucun acte répréhensible.

The Associated Press