Le Pakistanais Imram Khan fait des gains aux élections

ISLAMABAD, Pakistan – Il y a un peu plus de trois mois, Imran Khan, le charismatique Premier ministre pakistanais, a été brusquement contraint de démissionner. Alors qu’il luttait pour soutenir l’effondrement de l’économie et s’accrocher au pouvoir – risquant une crise constitutionnelle – ses rivaux ont formé une coalition méli-mélo au parlement et auraient attiré une poignée de fidèles de Khan à faire défection. Peu après minuit le 10 avril, il a disparu lors d’un vote de 30 minutes.

Depuis sa défaite humiliante, l’ancienne star du cricket, 69 ans, a fait campagne pour un retour politique, attirant de grandes foules de jeunes à des rassemblements bruyants à travers le pays. Dans une version plus en colère de la rhétorique passionnée et anti-élitiste qui l’a porté au pouvoir en 2018, il a doublé ses vagues accusations de vol massif de votes et de «complot» soutenu par les États-Unis pour le renverser, exigeant la tenue de nouvelles élections. .

Le 10 juillet, la vendetta d’un seul homme de Khan a soudainement pris de l’ampleur lorsque son parti a marqué un bouleversement politique étonnant, remportant 15 des 20 sièges législatifs ouverts dans la province du Pendjab. Le Pendjab est la région politique et économique la plus importante du Pakistan et le bastion du parti au pouvoir actuel, dirigé par le Premier ministre Shehbaz Sharif. Le concours a eu lieu sur ordonnance du tribunal pour remplacer les législateurs qui avaient abandonné le parti de Khan.

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan évincé lors d’un vote de défiance

Le glissement de terrain pro-Khan inattendu a envoyé des ondes de choc dans le gouvernement dirigé par Sharif, une coalition fragile de 9 partis qui a été préoccupée par deux urgences nationales : une économie toujours en chute libre et des conditions météorologiques extrêmes et éprouvantes. La première crise, marquée par une inflation record, a laissé des millions de Pakistanais pauvres confrontés à des prix exorbitants de la nourriture et du carburant ; la seconde a laissé de vastes terres agricoles mourir de sécheresse ou inondées par des pluies torrentielles.

Vendredi, Khan et son Mouvement pakistanais pour la justice semblaient sur le point de remporter une deuxième victoire – une victoire qui aurait pu forcer le gouvernement Sharif à convoquer de nouvelles élections. Dans ce cas, le vote ordonné par le tribunal a eu lieu à l’assemblée législative provinciale pour pourvoir le poste puissant de ministre en chef du Pendjab, temporairement occupé par le fils de Sharif, Hamza Shahbaz. Khan avait prévenu qu’il y avait des stratagèmes officiels d’achat de votes en cours, mais à 22 heures, lorsque les 369 votes ont été comptés, le vice-président a annoncé que le candidat de Khan en avait gagné 186 – plus que suffisant pour gagner.

Ensuite, les événements ont pris une tournure soudaine et bizarre. Une lettre préalable d’un chef de parti politique mineur a été produite, demandant aux responsables législatifs de ne pas compter son bloc de 10 voix à moins qu’ils ne soient en faveur de Shahbaz. Cela faisait suite à des plaintes distinctes d’irrégularités techniques émanant d’autres personnalités pro-gouvernementales. Avec cela, le vice-président a soustrait 10 voix du côté de Khan et a déclaré que Shahbaz avait gagné par 3. Alors que les cris et les protestations montaient, l’exercice s’est effondré dans l’agitation et la confusion.

Peu après 23 heures, un Khan au visage sévère est apparu à la télévision. Il s’est dit “choqué” par les événements de la journée, a appelé les partisans à organiser des manifestations pacifiques dans tout le pays et a déclaré qu’il demanderait à la Cour suprême d’intervenir. Il a accusé l’élection d’avoir été achetée « de la même manière que les moutons et les chèvres sont vendus », et a désigné Asif Ali Zardari, un riche ancien président pakistanais désormais allié au gouvernement de Sharif, comme le cerveau du complot, le traitant de voleur qui « achète la démocratie par l’argent noir.

Mais le ministre de l’Intérieur, Rana Sanaullah, a déclaré aux journalistes à Lahore, la capitale du Pendjab, que la décision de maintenir Hamza Shahbaz au pouvoir “favoriserait la démocratie et la tolérance”. Il a accusé Khan de tenter de “créer le chaos et l’anarchie dans le pays” et a averti que s’il fomentait des manifestations de masse, “nous vous apprendrons à respecter la loi… nous ne vous permettrons pas de déstabiliser le pays”. Nous vous arrêterons.

La Cour suprême a déclaré samedi qu’elle réexaminerait le déroulement du vote de vendredi, ce qui pourrait rétablir le candidat de Khan, Pervez Elahi, en tant que vainqueur. Mais quel que soit le résultat, de nombreux observateurs pakistanais considèrent la bagarre politique bruyante comme un embarras national malheureux et un autre œil au beurre noir pour la faible démocratie pakistanaise – un match de rancune politique qui a pris le pas sur les problèmes plus graves auxquels est confrontée la nation appauvrie de 220 millions d’habitants.

Le Premier ministre pakistanais déchu reste une force puissante

“Notre économie est en très mauvais état, et cette incertitude politique ajoutera encore à nos malheurs”, a déclaré Ayaz Amir, chroniqueur vétéran et ancien législateur libéral, aux informations de Dunya TV. “Les politiciens se concentrent sur la politique de puissance et ne prêtent aucune attention aux vrais problèmes”, en particulier la flambée de l’inflation, a-t-il déclaré. Les dirigeants pakistanais, a-t-il dit, devraient faire preuve de “plus de bon sens” au lieu de “refuser aux gens leur mandat”. Sinon, je ne vois que le chaos et la destruction à venir.

À certains égards, Khan a bénéficié d’être un critique extérieur tandis que ses successeurs doivent faire face à une catastrophe économique qu’ils ont héritée de lui. Alors qu’il était au pouvoir, Khan aurait mis en péril un accord crucial de sauvetage de la dette avec le Fonds monétaire international lorsqu’il a réduit les coûts du carburant et de la nourriture alors qu’il luttait pour rester au pouvoir. Maintenant, le gouvernement Sharif a été contraint d’inverser ces politiques, prenant des décisions difficiles et impopulaires pour sauver le plan de sauvetage.

Khan a également été libre de faire campagne dans des régions agricoles pauvres frappées par la sécheresse et des pluies torrentielles, compatissant avec des villageois désespérés et promettant de les aider s’il revenait au pouvoir. La semaine dernière, il s’est rendu dans une zone ravagée par les inondations dans le sud du Pendjab, où des séquences vidéo montraient des foules de villageois pataugeant pieds nus dans des champs d’eau boueuse en ruines, désireux d’atteindre l’autoroute boueuse où Khan et ses aides attendaient dans une caravane.

“J’avais peur que les fortes pluies éloignent les gens, mais ils ont marché des kilomètres dans la boue et la pluie, sans parapluies ni chaussures, pour répondre à son appel”, a déclaré Ghulam Sarwar, un législateur du parti de Khan de Sahiwal, le détrempé district que Khan a visité ce jour-là. “Nous cultivons beaucoup de blé et de coton, mais nous avons dû faire face à une chaleur mortelle et à des inondations”, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement de Khan avait aidé les petits agriculteurs avec des prêts pour des semences et des engrais. “Les gens ici l’aiment et ils voteront à nouveau pour lui”, a-t-il déclaré.

Khan a également cultivé d’énormes partisans urbains depuis son éviction, organisant des rassemblements dans les villes pour promouvoir de nouvelles élections, dénoncer les dirigeants actuels du Pakistan comme étant corrompus et dénoncer les prétendus desseins étrangers contre l’indépendance du Pakistan. Jeudi, la veille de la deuxième élection du Pendjab, il a soudainement appelé ses fans à se rassembler dans les grandes villes, dont Islamabad, et des milliers de personnes se sont précipitées pour se conformer.

Dans un discours télévisé ce soir-là, diffusé sur de grands écrans extérieurs via une liaison vidéo, Khan a mis en garde contre de nouveaux stratagèmes d’achat de votes et a appelé les partisans à protester contre toute fraude. Il a également repris ses vagues accusations de complot américain visant à amener «l’esclavage» et le «gouvernement importé» au Pakistan, ce que les responsables américains ont démenti. Mais l’humeur des rallymans était optimiste et pleine d’espoir.

“Il est le seul dirigeant honnête de ce pays, le seul qui se soucie de nous. Tous les autres politiciens sont des voleurs », a déclaré Raja Wali, 30 ans, un chauffeur qui a amené sa femme et ses deux enfants au rassemblement. D’autres dans la foule ont félicité Khan pour avoir amélioré l’accès aux soins de santé pour les pauvres et apporté le développement économique à leur pays chroniquement appauvri.

“Nous sommes tous dans la boue maintenant, mais il veut nous en sortir”, a déclaré Amir Qureshi, 53 ans, propriétaire d’un magasin de chaussures et organisateur bénévole de la fête de Khan. « Nous ne voulons pas que le Pakistan devienne comme le Sri Lanka, où tout s’est effondré et a explosé. Nous voulons qu’il continue de croître, nous voulons de nouvelles élections bientôt et nous voulons qu’il revienne.