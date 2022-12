Le Pakistanais Abdul Majeed Mengal, connu pour avoir engendré 54 enfants, décède

Abdul Majeed Mengal, connu pour avoir engendré 54 enfants, est décédé au Pakistan. Le chef de la famille la plus âgée a rendu son dernier soupir à Noshki, au Balouchistan. Noshki est située à 130 km à l’ouest de Quetta, la ville du sud-ouest du Pakistan. Selon certaines informations, Mengal, 75 ans, est décédé d’une crise cardiaque. Mengal s’était marié six fois et il a survécu à deux de ses femmes. Quatre sont encore en vie. Selon les médias pakistanais, Mengal a été transféré à l’hôpital du siège du district de Noshki pour y être soigné. Cependant, il est décédé avant d’arriver à l’hôpital.

Douze des 54 enfants de Haji Abdul Majeed Mengal sont morts de faim. Il a 42 enfants vivants à ce jour. Vingt-deux des enfants d’Abdul Majeed sont des filles et vingt-deux des garçons. La famille la plus nombreuse et son chef, Abdul Majeed Mengal, ont été mis en lumière lorsque le recensement national a commencé en 2017.

La taille de la famille de Mengal a attiré l’attention des recenseurs qui ont été déconcertés. Il avait exprimé le désir d’engendrer 100 enfants. À Quetta plus tôt, Jan Muhammad était le père de 36 enfants et était censé avoir la famille la plus nombreuse jusqu’à ce que la famille de Mengal soit remarquée.

Abdul Majeed Mengal était chauffeur routier de profession. Il a épousé sa première femme alors qu’il n’avait que 18 ans et a ensuite épousé cinq autres femmes. S’adressant à la chaîne pakistanaise ARY, il a dit un jour : « J’ai travaillé dur et j’ai donné une bonne éducation à mes fils aînés. Mais maintenant que je suis vieux, ces choses ne sont plus entre mes mains.”

Mengal a eu du mal à gérer ses finances toute sa vie et est resté dans le besoin pendant la majeure partie de sa vie. Il avait dit plus tôt qu’étant à court d’argent, il ne pouvait pas se permettre d’acheter du lait pour nourrir tous ses enfants, ce qui avait conduit certains d’entre eux à mourir de malnutrition.

