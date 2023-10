Le Pakistan veut que les migrants sans papiers partent d’ici le 1er novembre ou soient expulsés | Actualités migratoires

Le Pakistan a ordonné à tous les immigrants sans papiers, principalement près de 1,73 million de ressortissants afghans, de quitter volontairement le pays sous peine d’être expulsés.

« Nous leur avons donné jusqu’au 1er novembre », a déclaré mardi le ministre de l’Intérieur Sarfraz Bugti, alors qu’Islamabad affirme que 14 des 24 attentats-suicide dans le pays cette année ont été perpétrés par des ressortissants afghans.

Bugti a déclaré qu’environ 1,73 millions de ressortissants afghans au Pakistan n’ont aucun document légal pour rester, ajoutant qu’un total de 4,4 millions de réfugiés afghans vivent au Pakistan.

« Il n’y a pas deux avis selon lesquels nous sommes attaqués depuis l’intérieur de l’Afghanistan et que des ressortissants afghans sont impliqués dans les attaques contre nous », a-t-il déclaré. « Nous avons des preuves. »

Islamabad a accueilli le plus grand afflux de réfugiés afghans depuis l’invasion soviétique de leur pays en 1979. Environ 1,3 million d’Afghans sont des réfugiés enregistrés au Pakistan et 880 000 autres ont un statut légal pour y rester, selon les derniers chiffres des Nations Unies.

« S’ils ne partent pas, (…) alors tous les organismes d’application de la loi des provinces ou du gouvernement fédéral seront utilisés pour les expulser », a déclaré Bugti.

Il n’était pas clair dans l’immédiat comment les autorités pakistanaises pourraient garantir le départ des immigrants sans papiers ni comment les retrouver pour les expulser.

L’annonce du Pakistan, qualifiée de « harcèlement » par l’ambassade afghane à Islamabad, a marqué un nouveau creux dans ses relations avec Kaboul, qui se sont détériorées depuis les affrontements frontaliers entre les voisins sud-asiatiques le mois dernier.

Dans un communiqué sur X, l’ambassade a déclaré que plus de 1 000 Afghans avaient été arrêtés au cours des deux dernières semaines – la moitié d’entre eux alors qu’ils avaient le droit légal d’être au Pakistan.

« Malgré les promesses répétées des autorités pakistanaises, l’arrestation et le harcèlement des réfugiés afghans par la police au Pakistan se poursuivent », indique le communiqué.

Fazal Rehman, un vendeur de fruits afghan de 57 ans de la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, a déclaré qu’il était arrivé au Pakistan il y a 30 ans et que ses enfants n’étaient jamais allés en Afghanistan.

Il a déclaré qu’il n’avait jamais ressenti le besoin de s’enregistrer auprès des autorités pakistanaises et qu’il craignait désormais qu’il ne soit trop tard pour le faire.

« Nous demandons au gouvernement pakistanais de ne pas nous expulser de manière aussi précipitée et de nous permettre soit de vivre ici en paix, soit de nous accorder au moins six mois à un an pour rentrer », a-t-il déclaré.

Quittez le Pakistan avant le 1er novembre 2023 sous peine d’en subir les conséquences. Ministre de l’Intérieur par intérim @PakSarfrazbugti a annoncé une vaste répression contre les immigrants illégaux, en particulier contre les ressortissants afghans résidant au Pakistan sans passeport ni visa. Il y a une panique immédiate sur le marché monétaire,… – Hamid Mir حامد میر (@HamidMirPAK) 3 octobre 2023

Bugti a déclaré qu’à partir du 1er novembre, le Pakistan n’autoriserait l’entrée qu’aux Afghans munis d’un passeport et d’un visa valides.

Pendant des années, les Afghans entrant au Pakistan par les frontières terrestres étaient autorisés à utiliser leur carte d’identité nationale comme document de voyage.

Il existe une énorme liste d’attente en Afghanistan pour les nationaux cherchant à obtenir un passeport, et l’obtention d’un visa pakistanais peut prendre des mois.

Bugti a également mis en garde contre une répression contre les propriétés et les entreprises appartenant aux Afghans au Pakistan.