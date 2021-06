Le Pakistan vend des mangues sans sucre pour les diabétiques à des prix abordables pour ‘Aam Aadmi’

La saison du fruit de saison le plus apprécié, la mangue est enfin là. Des milkshakes aux glaces, les réseaux sociaux regorgent de produits et de recettes à la mangue ces jours-ci. Bien que le fruit soit largement consommé, il est préoccupant pour les personnes atteintes de diabète de consommer le fruit en raison de son taux élevé de sucre. Dans un grand soulagement pour les diabétiques, trois variétés de mangues sans sucre avec un taux de sucre de 4 à 6 pour cent ont été introduites par un expert pakistanais. Disponibles sous les noms de Sonaro, Glenn, Keitt, elles ont été introduites sur les marchés pakistanais à la suite d’une modification scientifique par un expert en mangues dans une ferme agricole privée appelée MH Panhwar Farms à Tando Allahyar dans le Sindh.

Le neveu de MH Panhwar et un expert en mangues, Ghulam Sarwar, ont déclaré à ARY News : « Le gouvernement du Pakistan a confié Sitara-e-Imtiaz à M. Panhwar pour ses recherches sur les fruits, notamment les mangues et les bananes. Après sa mort, j’ai continué son travail et effectué des modifications après avoir importé différents genres de mangues [from foreign countries] pour tester sa croissance dans cette atmosphère et ce sol. »

Il a déclaré que le projet est géré à titre personnel sans aucune aide du gouvernement et qu’il existe 44 variétés qualitatives de mangue disponibles dans leur ferme de 300 acres, y compris des variétés tardives, moyennes et précoces.

Selon Sarwar, il s’est concentré sur la recherche de nouvelles techniques pour augmenter la durée de conservation des fruits, contrôler le niveau de sucre pour les diabétiques et améliorer la production pour introduire de nouvelles variétés.

Il a déclaré que si des variétés comme Sindhri et Chaunsa contiennent 12 à 15 pour cent de sucre, certaines variétés de sa ferme n’ont que 4 à 5 pour cent de sucre. Il a déclaré à ARY News: « La variété Keitt a le niveau de sucre le plus bas jusqu’à 4,7% tandis que Sonaro et Glenn ont un niveau de sucre allant jusqu’à 5,6% et 6% respectivement », et a ajouté que le prix des mangues était maintenu dans une fourchette abordable pour les gens.

Les mangues sont actuellement disponibles sur les marchés pakistanais au prix d’environ 150 Rs le kilogramme.

