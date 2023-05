Le Pakistan sur les nerfs alors que le tribunal est invité à décider si l’ex-Premier ministre Imran Khan est libéré ou s’il est de nouveau arrêté

ISLAMABAD (AP) – L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan est retourné vendredi devant le tribunal pour savoir s’il sera protégé contre une nouvelle arrestation ou remis en détention – une décision qui a mis le gouvernement et les légions de partisans de Khan à bout après des jours d’affrontements violents .

Le populaire leader de l’opposition de 70 ans comparaîtra devant le même tribunal d’où il avait été traîné et arrêté mardi. L’arrestation avait déclenché des manifestations à l’échelle nationale au cours desquelles ses partisans ont attaqué des installations militaires, incendié des véhicules et des ambulances et pillé des magasins généraux dans diverses régions du pays. La violence a été condamnée par le gouvernement.

L’audience de vendredi s’inscrit dans le cadre de manœuvres judiciaires complexes.

Jeudi, la Cour suprême du Pakistan a déclaré que l’arrestation de Khan était illégale, mais a ensuite demandé à la Haute Cour d’Islamabad – une juridiction inférieure – de reconsidérer sa décision initiale de maintenir l’arrestation.

La Cour suprême a déclaré qu’elle respecterait la décision rendue vendredi par le tribunal d’Islamabad. Le gouvernement a déclaré qu’il ré-arrêterait rapidement Khan si la Haute Cour d’Islamabad confirmait son ordonnance antérieure.

Les partisans de Khan ont scandé des slogans de soutien alors qu’il arrivait à la Haute Cour d’Islamabad sous haute sécurité. La police en a arrêté plusieurs pour avoir défié l’interdiction des rassemblements.

Khan a été arrêté mardi par le National Accountability Bureau dans le cadre d’accusations de corruption, lorsque des agents de sécurité ont fait irruption dans la Haute Cour d’Islamabad et l’ont traîné dehors. Vendredi, il était de retour dans la même salle d’audience.

Les violences de cette semaine ont fait au moins 10 morts parmi les partisans de Khan. Des dizaines de manifestants et plus de 200 policiers ont été blessés. Les manifestants ont incendié des camions, des voitures et des véhicules de police et bloqué des autoroutes.

Cela faisait écho aux troubles qui ont suivi l’assassinat en 2007 de l’ancien Premier ministre Benazir Bhutto lors d’un rassemblement électoral. Ses partisans de l’époque, indignés par son meurtre, se sont déchaînés pendant des jours à travers le Pakistan.

Khan, qui a été évincé de son poste de Premier ministre l’année dernière et dirige l’opposition, fait face à plus de 100 affaires judiciaires, la plupart impliquant des allégations selon lesquelles il aurait incité à la violence et menacé des policiers et des responsables gouvernementaux. Il fait également face à au moins trois cas de greffe. Une nouvelle accusation de terrorisme a été déposée contre lui jeudi pour avoir prétendument incité ses partisans à la violence après son arrestation.

En vertu du système juridique pakistanais, un accusé peut demander une protection contre l’arrestation lors des audiences du tribunal. Khan est vulnérable aux arrestations parce qu’il n’a pas obtenu une telle protection dans toutes les affaires contre lui.

Suite à l’ordonnance de libération de la Cour suprême jeudi, Khan a passé une nuit dans une maison d’hôtes du gouvernement à Islamabad, où il a rencontré des membres de sa famille et des amis. Le président du pays, Arif Alvi, a également eu une réunion avec lui.

Alvi a tenté de désamorcer les tensions entre Khan et le gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif pour éviter une escalade dans le pays, habitué aux coups d’État militaires, aux crises politiques et à la violence.

Depuis mardi, les manifestants se heurtent à la police, qui a arrêté près de 3 000 partisans du parti pakistanais Tehreek-e-Insaf de Khan. Ils comprennent les députés de Khan qui ont été emprisonnés.

Après la libération de Khan jeudi, le gouvernement de Sharif a critiqué le juge en chef Umar Ata Bandial pour avoir accordé un sursis à Khan. Il a allégué que Khan était impliqué dans la corruption et n’aurait donc pas dû être libéré.

Sharif, dont le gouvernement a accusé le juge en chef de partialité, a convoqué vendredi une réunion spéciale du Cabinet pour discuter des derniers développements.

Khan a été évincé en avril 2022 par défiance envers le parlement. Il affirme que son expulsion faisait partie d’un complot des États-Unis, de Sharif et de l’armée – une accusation que tous les trois ont niée.

Munir Ahmed, Associated Press