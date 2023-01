Le Pakistan se retrouve sans électricité après l’échec d’une mesure d’économie d’énergie | Nouvelles du monde

Une mesure d’économie d’énergie au Pakistan s’est retournée contre lui, laissant des millions de personnes à travers le pays sans électricité.

Le gouvernement a commencé à rétablir le courant et a lancé une enquête sur la panne, qui a commencé vers 7 heures du matin, heure locale.

Les responsables ont déclaré que cela avait commencé lorsque l’électricité avait été coupée pendant les heures de faible utilisation pendant la nuit pour économiser du carburant dans tout le pays, empêchant les techniciens de redémarrer le système en une seule fois après le lever du jour.

Image:

Les acheteurs visitent un marché, où certains commerçants utilisent des générateurs pour l’électricité. Photo : AP



Image:

Le mausolée de Mohammad Ali Jinnah à Karachi pendant la panne de courant



De nombreuses grandes villes, y compris la capitale Islamabad, et des villes et villages isolés à travers Pakistan ont été laissés sans électricité pendant plus de 12 heures.

Alors que la panne d’électricité se poursuivait jusque tard dans la journée de lundi, les autorités ont envoyé des policiers sur les marchés à travers le pays pour assurer la sécurité.

Des responsables ont déclaré plus tard que le courant avait été rétabli dans de nombreuses villes, 15 heures après le signalement de la panne.

Il avait laissé des millions de personnes sans eau potable, car les pompes alimentées à l’électricité ne fonctionnaient pas, et laissé les écoles, les hôpitaux, les usines et les magasins sans électricité au milieu d’un hiver rigoureux.

Khurram Dastgir, le ministre de l’Énergie, a déclaré aux journalistes locaux que des ingénieurs travaillaient pour rétablir le courant et ont tenté de rassurer que le courant national serait rétabli dans les 12 prochaines heures.

Il a déclaré que la consommation d’électricité diminue généralement pendant la nuit en hiver, contrairement aux mois d’été où les Pakistanais se tournent vers la climatisation.

“Par mesure économique, nous avons temporairement fermé nos systèmes de production d’électricité” dimanche soir, a déclaré M. Dastgir.

Il a déclaré que lorsque les ingénieurs ont tenté de réactiver le système, une “fluctuation de tension … a forcé les ingénieurs à fermer le réseau électrique” les stations une par une.

M. Dastgir a insisté sur le fait que la panne n’était pas une crise majeure et a déclaré que des générateurs de secours avaient été mis en place pour aider les entreprises et institutions clés telles que les hôpitaux, les installations militaires et gouvernementales.

“Nous espérons que l’approvisionnement en électricité sera entièrement rétabli ce soir”, a-t-il déclaré.

Il s’agissait de la deuxième panne majeure du réseau électrique en trois mois, en plus des coupures de courant que connaissent presque quotidiennement près de 220 millions d’habitants du pays.

Le réseau électrique vieillissant a désespérément besoin d’être modernisé

Les analystes et les responsables ont imputé les problèmes d’électricité du Pakistan à son réseau électrique vieillissant, qui a désespérément besoin d’une mise à niveau que le gouvernement dit ne pas pouvoir se permettre.

Le Fonds monétaire international a renfloué le Pakistan cinq fois au cours des deux dernières décennies, mais le dernier financement est en pause en raison de divergences avec le gouvernement au sujet d’un examen du programme qui aurait dû être achevé en novembre.

Alors que le Pakistan dispose d’une capacité électrique installée suffisante pour répondre à la demande, il manque de ressources pour faire fonctionner ses centrales au pétrole et au gaz.