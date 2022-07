Le Pakistan se retire de l’Olympiade d’échecs ; L’Inde frappe pour un événement sportif « politisant »

Le Pakistan s’est retiré jeudi de l’Olympiade d’échecs qui se tenait au Tamil Nadu, incitant l’Inde à frapper le pays voisin pour avoir “politisé” l’événement sportif.

Quelques heures après que le Pakistan a annoncé son retrait du relais de la flamme olympique passant par le Jammu-et-Cachemire, le porte-parole du ministère des Affaires extérieures, Arindam Bagchi, a déclaré qu’il était “très regrettable” que le Pakistan ait “politisé” le prestigieux événement international.

Bagchi a affirmé que les territoires de l’Union du Jammu-et-Cachemire et du Ladakh “ont été, sont et resteront une partie intégrante de l’Inde”.

“C’était la politisation de l’événement”, a déclaré Bagchi, faisant référence à la décision du Pakistan.

Le Pakistan a été invité par la Fédération internationale des échecs (FIDE) à participer à la 44e Olympiade d’échecs qui se tiendra à Mamallapuram près de Chennai du 28 juillet au 10 août.

“Il est surprenant que le Pakistan ait soudainement pris la décision de ne pas participer à l’Olympiade d’échecs de la FIDE, en particulier après que l’équipe a déjà atteint l’Inde”, a déclaré Bagchi.

Le porte-parole répondait aux questions sur la décision du Pakistan de boycotter l’Olympiade, citant le relais de la torche de l’événement passant par le Jammu-et-Cachemire.

“Il est très regrettable que le Pakistan ait politisé le prestigieux événement international en faisant de telles déclarations et en retirant sa participation”, a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a annoncé sa décision de boycotter l’Olympiade.

« Le Pakistan condamne la tentative malicieuse de l’Inde de mêler politique et sport. En guise de protestation, le Pakistan a décidé de ne pas participer à la 44e Olympiade d’échecs et soulèvera également la question auprès de la Fédération internationale des échecs au plus haut niveau », a-t-il déclaré dans un communiqué.

À une question distincte, Bagchi a déclaré que le Cachemire occupé par le Pakistan (PoK) fait partie de l’Inde et rejette tout commentaire qui ne “reflète pas cette réalité”.

