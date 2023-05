Le Pakistan se prépare à des troubles alors que l’ex-Premier ministre Khan doit comparaître devant le tribunal

ISLAMABAD (AP) – Le Pakistan s’est préparé à plus de troubles un jour après que l’ancien Premier ministre Imran Khan a été traîné du tribunal d’Islamabad et que ses partisans se sont affrontés avec la police à travers le pays. Le chef de l’opposition, âgé de 71 ans, est attendu au tribunal plus tard mercredi pour une audience sur le maintien en détention de Khan jusqu’à 14 jours.

Le parti pakistanais Tehreek-e-Insaf de Khan a appelé les manifestants à rester pacifiques quelques heures après que des foules en colère contre l’arrestation dramatique à mi-procès aient incendié la résidence d’un haut général de l’armée dans la ville orientale de Lahore.

Khan comparaissait devant le tribunal pour de multiples accusations de corruption portées par la police d’Islamabad mardi, lorsque des dizaines d’agents du Bureau national de la responsabilité soutenus par des troupes paramilitaires ont pris d’assaut la salle d’audience, brisant des fenêtres après que les gardes de Khan aient refusé d’ouvrir la porte.

L’arrestation a aggravé les troubles politiques et déclenché de violentes manifestations au cours desquelles au moins une personne a été tuée dans la ville de Quetta, dans le sud-ouest, et des dizaines ont été blessées dans diverses régions du pays.

Les partisans de Khan ont attaqué le quartier général de l’armée dans la ville de garnison de Rawalpindi, près de la capitale, Islamabad, mais n’ont pas atteint le bâtiment principal abritant les bureaux du chef de l’armée, le général Asim Munir. D’autres manifestants ont tenté d’atteindre la résidence du Premier ministre à Lahore, mais ont été chassés par des policiers armés de matraques. D’autres ont attaqué des véhicules transportant des troupes et frappé des soldats armés avec des bâtons. Jusqu’à présent, la police et les soldats n’ont pas tiré sur les manifestants.

Shah Mahmood Qureshi, vice-président senior du parti de Khan, a appelé mercredi à des manifestations pacifiques, exhortant à « ne pas endommager les biens publics, ne pas attaquer les bureaux, car nous sommes des amoureux de la paix ». Qureshi a déclaré que le parti envisageait de contester l’arrestation devant la Cour suprême. « J’exhorte les membres de notre parti à poursuivre les manifestations pacifiques, mais n’attaquez pas les biens publics et ne le faites pas. »

Mercredi matin, la police a déclaré qu’au moins 2 000 manifestants entouraient toujours la résidence endommagée par le feu du lieutenant-général Salman Fayyaz Ghani, scandant des slogans tels que « Khan est notre ligne rouge et vous l’avez franchie ». Ghani et les membres de sa famille ont été rapidement déplacés vers un endroit plus sûr lorsque la foule a attaqué mardi leur maison tentaculaire.

La police s’est déployée en force à travers le pays et a placé des conteneurs d’expédition sur une route menant au vaste complexe de police d’Islamabad où Khan est détenu. Khan comparaîtra devant un juge dans le même complexe plus tard dans la journée, dans un tribunal temporaire placé là pour des raisons de sécurité, selon un avis du gouvernement.

Au milieu de la violence, l’autorité pakistanaise des télécommunications a bloqué mardi les réseaux sociaux, y compris Twitter. Le gouvernement a également suspendu le service Internet dans la capitale Islamabad et dans d’autres villes. Les cours de certaines écoles privées ont été annulés mercredi.

Le groupe de défense des droits Amnesty International s’est dit alarmé par les informations selon lesquelles les autorités pakistanaises bloquent l’accès aux réseaux Internet mobiles et aux médias sociaux. Twitter, Facebook et YouTube sont suspendus dans le pays pour une deuxième journée. Le groupe a exhorté les autorités à faire preuve de retenue, affirmant que les affrontements entre les forces de l’ordre et les partisans de Khan risquaient de porter atteinte aux droits humains.

Alors que la violence se propageait, des diplomates de divers pays et des gens ordinaires au Pakistan sont restés chez eux. L’ambassade des États-Unis à Islamabad a annulé tous ses rendez-vous consulaires mercredi après l’arrestation de Khan et a lancé une alerte nationale, demandant aux Américains de revoir leurs plans de sécurité personnels et d’éviter les grandes foules.

Le haut-commissariat britannique a mis en garde contre de nouvelles perturbations dans le pays.

