Le Pakistan se dirige vers un gouvernement de coalition : NPR

ISLAMABAD — Le parti de l’ancien Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif et ses alliés ont annoncé mardi soir qu’ils formeraient conjointement un gouvernement de coalition, mettant fin à l’incertitude depuis la semaine dernière, lorsqu’aucun parti n’avait obtenu la majorité simple aux élections législatives.

Le dernier développement est survenu quelques heures après que les partis – tous rivaux de l’ancien Premier ministre emprisonné du pays Imran Khan – se soient rencontrés à Islamabad.

La réunion s’est déroulée en présence du Parti du peuple pakistanais de l’ancien président Asif Ali Zardari et de la Ligue musulmane pakistanaise de Sharif, y compris son jeune frère, Shehbaz Sharif, qui a remplacé Khan lorsqu’il a été évincé par un vote de censure au Parlement en 2022.

Lors d’une conférence de presse avec Zardari et d’autres hommes politiques, Shebaz Sharif n’a pas précisé qui serait le choix commun pour le poste de Premier ministre, même si l’opinion largement répandue est que Sharif dirigerait le nouveau gouvernement. Dans ses brèves remarques, Sharif a déclaré que les pourparlers sur une coalition avaient été couronnés de succès.

“Nous avons décidé de former conjointement le gouvernement”, a déclaré Zardari.

Un porte-parole de la Ligue musulmane du Pakistan, Marriyum Aurangzeb, a déclaré que l’aîné Sharif – trois fois Premier ministre – avait nommé son jeune frère au poste de Premier ministre.

La Ligue musulmane du Pakistan était en pourparlers avec Zardari et d’autres alliés après les élections de jeudi à l’Assemblée nationale ou à la chambre basse du Parlement.

Même si les candidats soutenus par le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf de Khan ont remporté 93 des 265 sièges de l’Assemblée nationale, cela n’a pas suffi pour former un gouvernement. La Ligue musulmane du Pakistan de Sharif et le Parti du peuple pakistanais de Zardari ont remporté respectivement 75 et 54 sièges.

Les résultats étonnamment forts du parti de Khan ont été un choc pour l’ancien Premier ministre Nawaz Sharif, désigné comme le candidat préféré du puissant pouvoir de sécurité après son retour en douceur dans le pays en octobre dernier.

L’armée pakistanaise s’est toujours présentée comme l’arbitre ultime pour déterminer qui deviendra Premier ministre.

La décision prise mardi par les rivaux de Khan est intervenue quelques heures après que le parti PTI de Khan ait refusé de discuter avec eux. Khan, qui purge actuellement plusieurs peines de prison en raison de condamnations pour corruption et violation de la loi sur le mariage, a été disqualifié pour se présenter au vote.

Les membres du parti de Khan ont également dû se présenter au vote en tant que candidats indépendants après que la Commission électorale et la Cour suprême ont dépouillé son parti de son symbole électoral, qui aide les électeurs analphabètes à trouver des candidats sur le bulletin de vote. Ils ont également imposé d’autres barrières juridiques.

Le parti de Khan affirme que le vote de jeudi dernier a été truqué pour l’empêcher d’obtenir la majorité au Parlement, une accusation démentie par les responsables électoraux.

Selon la constitution, le président pakistanais Arif Alvi convoquera la session inaugurale de l’Assemblée nationale avant le 29 février afin que les législateurs puissent prêter serment. Le Parlement élira ensuite le nouveau Premier ministre.