Le Pakistan s’est empressé de fournir de l’aide à ceux qui en avaient le plus besoin mardi alors que le nombre de morts des inondations record dans cette nation islamique appauvrie augmentait encore, sans aucun répit en vue des pluies de mousson sans précédent.

Les pluies ont commencé au début de cette année – à la mi-juin – et ont emporté des villages entiers, des ponts et des routes, laissant des centaines de milliers de sans-abri. À un moment donné, un tiers du territoire du pays a été inondé d’eau.

Les autorités ont déclaré que le nombre total de morts avait atteint 1 481 mardi, avec 54 personnes supplémentaires décédées dans des inondations liées à la pluie au cours des dernières 24 heures, la majorité de ces décès dans la province durement touchée du Sindh. Les experts ont déclaré que le changement climatique était en grande partie responsable du déluge, le pire de mémoire récente.

Sherry Rehman, ministre pakistanaise du changement climatique, a averti que les pluies, qui avaient diminué à la fin du mois dernier pour reprendre cette semaine, devraient continuer à frapper une grande partie du pays dans les semaines à venir.

Rehman a également exprimé la crainte que les averses n’entravent les opérations de sauvetage et de secours en cours dans les zones touchées par les inondations, où les déluges tourbillonnants du débordement des rivières, la fonte rapide des glaciers et les inondations ont déjà touché 33 millions de personnes.

Ceinture agricole sous l’eau

Jusqu’à présent, les sauveteurs ont évacué 179 281 personnes des zones touchées par les inondations.

Il faudra jusqu’à six mois pour évacuer l’eau de ces zones, ont indiqué des responsables. Les maladies d’origine hydrique ont déjà rendu malades des milliers de personnes – et maintenant on craint la dengue transmise par les moustiques. Les moustiques se sont propagés, en raison des eaux stagnantes suite aux inondations.

“Avec 584 246 personnes dans des camps à travers le pays, [the] crise sanitaire pourrait faire des ravages”, a déclaré Rehman dans un communiqué.

Les habitants des zones touchées par les inondations attendent de recevoir mardi de la nourriture distribuée par le Saylani Welfare Trust, à Lal Bagh, dans la province du Sindh, au Pakistan. Le ministre du climat a averti que les pluies de mousson prolongées continueront de frapper le Pakistan dans les semaines à venir. (Pervez Masih/Associated Press)

Elle a ajouté que jusqu’à présent, la ville portuaire méridionale de Karachi a enregistré une épidémie de dengue. Karachi est également la capitale de la province du Sindh, l’une des régions les plus touchées par les inondations.

Les inondations ont également détruit les récoltes, dont 70% de la récolte d’oignons, ainsi que le riz et le maïs, a déclaré Rehman. Une grande partie de la ceinture agricole du pays est sous l’eau et le Pakistan est en pourparlers avec plusieurs pays pour importer du blé. L’Iran a déjà expédié des légumes frais au Pakistan.

Dans le Sindh, des responsables ont déclaré que de nouvelles averses pourraient retarder le retour d’environ 600 000 personnes des camps dans leurs villages, villes et autres zones urbaines. Les vents violents de la veille ont emporté plusieurs camps de secours dans des régions reculées du Sindh.

Le gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif a commencé à distribuer de l’argent à ceux qui ont perdu leur maison dans les inondations pour les aider à redémarrer leur vie.

REGARDER | Le Canada versera des fonds et égalera les dons pour le Pakistan : Le Canada annonce des fonds pour venir en aide aux victimes des inondations au Pakistan Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral égalerait les dons faits par les Canadiens à la Coalition humanitaire jusqu’à un maximum de 3 millions de dollars. Le Canada enverra également 25 millions de dollars supplémentaires pour soutenir des projets de développement.

Dégâts bien plus importants qu’estimés initialement

Les médias ont également cité Sharif comme ayant déclaré mardi à son cabinet que malgré le fait que le Pakistan émet moins de 1% de dioxyde de carbone piégeant la chaleur, il fait face à des dommages étendus dus aux inondations induites par le climat, de manière disproportionnée plus que les autres pays.

Les inondations ont endommagé 1,7 million de maisons, selon l’Agence nationale de gestion des catastrophes. Des milliers de femmes enceintes vivent dans des tentes et des maisons de fortune.

Initialement, le Pakistan estimait que les inondations avaient causé 10 milliards de dollars de dégâts, mais les autorités affirment maintenant que les dégâts sont bien plus importants. La dévastation a forcé les Nations Unies à exhorter la communauté internationale à envoyer plus d’aide.

Jusqu’à présent, les agences des Nations Unies et divers pays, dont les États-Unis, ont envoyé environ 90 avions chargés d’aide. Le Canada s’est engagé mardi à égaler les dons à la Coalition humanitaire jusqu’à 3 millions de dollars canadiens et 25 millions de dollars supplémentaires pour aider à faire face à la dévastation et à soutenir les projets de développement.

La semaine dernière, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est rendu dans les zones touchées par les inondations dans le sud et le sud-ouest du Pakistan pour constater de visu l’étendue de la catastrophe.

“J’appelle à un soutien massif de la communauté internationale alors que le Pakistan répond à cette catastrophe climatique”, a tweeté António Guterres depuis le Pakistan. Auparavant, il avait appelé le monde à cesser de “somnambuler” à travers la dangereuse crise environnementale.

Attaques militantes

Alors que les autorités pakistanaises font face à des inondations sans précédent, les forces de sécurité sont également aux prises avec des attaques militantes.

Selon l’armée pakistanaise, trois soldats ont été tués dans le nord-ouest du pays par des tirs militants de l’autre côté de la frontière afghane.

L’attaque a touché un poste de sécurité frontalier à Kurram, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa. L’armée a déclaré dans un communiqué que les tirs provenaient du côté afghan de la frontière.

Mardi, une bombe en bordure de route a frappé un véhicule transportant des chefs de village locaux et des policiers dans la vallée de Swat touchée par les inondations dans le nord-ouest, tuant cinq personnes, dont deux policiers.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attentat à la bombe et Saeed Khan, un officier de police de Swat, a déclaré qu’ils enquêtaient toujours.