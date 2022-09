Le Pakistan se démène pour fournir de l’aide alors que le nombre de morts dans les inondations augmente

Les pluies ont commencé au début de cette année – à la mi-juin – et ont emporté des villages entiers, des ponts et des routes, laissant des centaines de milliers de sans-abri. À un moment donné, un tiers du territoire du pays a été inondé d’eau.

ISLAMABAD – Le Pakistan s’est empressé de fournir de l’aide à ceux qui en avaient le plus besoin mardi alors que le nombre de morts des inondations record dans cette nation islamique appauvrie augmentait encore, sans aucun répit en vue des pluies de mousson sans précédent.

Rehman a également exprimé la crainte que les averses n’entravent les opérations de sauvetage et de secours en cours dans les zones touchées par les inondations, où les déluges tourbillonnants du débordement des rivières, la fonte rapide des glaciers et les inondations ont déjà touché 33 millions de personnes.

Il faudra jusqu’à six mois pour drainer l’eau dans les zones touchées par les inondations, selon les responsables. Les maladies d’origine hydrique ont déjà rendu malades des milliers de personnes dans les zones touchées par les inondations – et maintenant on craint la dengue transmise par les moustiques. Les moustiques se sont propagés, en raison des eaux stagnantes suite aux inondations.